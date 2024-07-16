Украина. Премьер лига16 июля 2024, 20:06 |
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Стало известно, в какую сумму Ворскле обошлась покупка Иеде
Полтавчане выкупили нигерийца у датского клуба «Хорсенс»
16 июля 2024, 20:06 |
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Сегодня полтавская «Ворскла» официально сообщила о подписании двухлетнего контракта с нигерийским центрфорвардом Самсоном Иеде.
Футболист, который минувший сезон провел в УПЛ на правах аренды за «Черноморец», принадлежал датскому клубу «Хорсенс».
По данным Transfermarkt, за переход Иеде полтавский клуб заплатил 300 тысяч евро.
26-летний Иеде в минувшем сезоне забил 2 мяча в 25 поединках чемпионата Украины.
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