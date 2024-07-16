Стало известно, в какую сумму Ворскле обошлась покупка Иеде

Сегодня полтавская «Ворскла» официально сообщила о подписании двухлетнего контракта с нигерийским центрфорвардом Самсоном Иеде.

Футболист, который минувший сезон провел в УПЛ на правах аренды за «Черноморец», принадлежал датскому клубу «Хорсенс».

По данным Transfermarkt, за переход Иеде полтавский клуб заплатил 300 тысяч евро.

Transfermarkt

26-летний Иеде в минувшем сезоне забил 2 мяча в 25 поединках чемпионата Украины.