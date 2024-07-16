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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 20:06 |
689
0

Стало известно, в какую сумму Ворскле обошлась покупка Иеде

Полтавчане выкупили нигерийца у датского клуба «Хорсенс»

16 июля 2024, 20:06 |
689
0
Стало известно, в какую сумму Ворскле обошлась покупка Иеде
instagram.com/iyede_samson70

Сегодня полтавская «Ворскла» официально сообщила о подписании двухлетнего контракта с нигерийским центрфорвардом Самсоном Иеде.

Футболист, который минувший сезон провел в УПЛ на правах аренды за «Черноморец», принадлежал датскому клубу «Хорсенс».

По данным Transfermarkt, за переход Иеде полтавский клуб заплатил 300 тысяч евро.

Transfermarkt

26-летний Иеде в минувшем сезоне забил 2 мяча в 25 поединках чемпионата Украины.

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Самсон Иеде Ворскла Полтава Хорсенс трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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