Звездный немецкий тренер готов возглавить сборную Англии
Томас Тухель может заменить Гарета Саутгейта
Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
Ранее уже сообщалось о том, что Тухель рассматривается как один из кандидатов на замену Гарету Саутгейту, который сегодня покинул свой пост.
Тухель планировал взять годичную паузу в карьере после увольнения из «Баварии». Но ради работы со сборной Англии 50-летний немец готов пересмотреть свои планы.
Тухель был заинтересован в работе со сборной Англии еще в 2021 году, когда Гарет Саутгейт подвергался серьезной критике.
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