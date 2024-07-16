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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 17:54 |
361
0

Звездный немецкий тренер готов возглавить сборную Англии

Томас Тухель может заменить Гарета Саутгейта

16 июля 2024, 17:54 |
361
0
Звездный немецкий тренер готов возглавить сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Ранее уже сообщалось о том, что Тухель рассматривается как один из кандидатов на замену Гарету Саутгейту, который сегодня покинул свой пост.

Тухель планировал взять годичную паузу в карьере после увольнения из «Баварии». Но ради работы со сборной Англии 50-летний немец готов пересмотреть свои планы.

Тухель был заинтересован в работе со сборной Англии еще в 2021 году, когда Гарет Саутгейт подвергался серьезной критике.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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