ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным
Киллиан будет выступать в следующем сезоне за «королевский клуб»
Во вторник, 16 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация нового игрока мадридского «Реала» – звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.
Появилось фото встречи Килиана с украинским вратарем «королевского» клуба Андреем Луниным.
Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.
Ранее Андрей Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Килианом Мбаппе в мадридском «Реале».
ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным
Kylian Mbappé and Andriy Lunin. 🧤⚽️ pic.twitter.com/WIwkUBIghz— Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024
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