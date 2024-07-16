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  4. ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным
Испания
16 июля 2024, 18:45 |
1722
1

ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным

Киллиан будет выступать в следующем сезоне за «королевский клуб»

16 июля 2024, 18:45 |
1722
1
ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Во вторник, 16 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация нового игрока мадридского «Реала» – звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.

Появилось фото встречи Килиана с украинским вратарем «королевского» клуба Андреем Луниным.

Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.

Ранее Андрей Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Килианом Мбаппе в мадридском «Реале».

ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Remark
Як же довго чекав цього моменту .... Мбампе, щоб зустрітися з самим Луніним.
Мастаки заголовок на спорт.юа)
Це гумор, а то ще образитесь)
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