Во вторник, 16 июля 2024 года, на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация нового игрока мадридского «Реала» – звездного французского нападающего Килиана Мбаппе.

Появилось фото встречи Килиана с украинским вратарем «королевского» клуба Андреем Луниным.

Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.

Ранее Андрей Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Килианом Мбаппе в мадридском «Реале».



ФОТО. Мбаппе после официальной презентации встретился с Луниным