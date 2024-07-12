Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Мбаппе
Украинский вратарь «Реала» хочет открыть для себя французского нападающего как личность
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился своим желанием относительно звездного французского нападающего Килиана Мбаппе, который вскоре присоединится к королевскому клубу:
«Мне будет очень интересно поработать с Мбаппе, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Я хочу видеть его на тренировках, на ежедневной основе... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше. Но я очень хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков в мире, и интересно иметь такую возможность в жизни, увидеть, какой он вне камер, в личной жизни. Осталось не так много времени, чтобы познакомиться с ним поближе».
Ранее Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола.
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