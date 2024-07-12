Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Мбаппе
Испания
12 июля 2024, 10:47 | Обновлено 12 июля 2024, 11:49
1440
1

Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Мбаппе

Украинский вратарь «Реала» хочет открыть для себя французского нападающего как личность

12 июля 2024, 10:47 | Обновлено 12 июля 2024, 11:49
1440
1
Лунин рассказал, почему хочет поработать вместе с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился своим желанием относительно звездного французского нападающего Килиана Мбаппе, который вскоре присоединится к королевскому клубу:

«Мне будет очень интересно поработать с Мбаппе, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Я хочу видеть его на тренировках, на ежедневной основе... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше. Но я очень хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков в мире, и интересно иметь такую возможность в жизни, увидеть, какой он вне камер, в личной жизни. Осталось не так много времени, чтобы познакомиться с ним поближе».

Ранее Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола.

По теме:
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Лунин назвал лучшего игрока в истории и сообщил, кто является его кумирами
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
Андрей Лунин Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бокс | 12 июля 2024, 07:38 0
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри

Американец считает победу украинца вполне заслуженной

Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Футбол | 12 июля 2024, 11:02 1
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?

Николай Морозюк отрицает наличие политических амбиций

Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Футбол | 12.07.2024, 01:55
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Бокс | 12.07.2024, 08:03
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Футбол | 12.07.2024, 11:12
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
11 новость с начала суток
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен рассказал, что заставило Фьюри согласиться на реванш с Усиком
Уоррен рассказал, что заставило Фьюри согласиться на реванш с Усиком
10.07.2024, 09:30 1
Бокс
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
11.07.2024, 21:25 24
Теннис
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 13
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 52
Футбол
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 10
Футбол
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем