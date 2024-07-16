Боруссия Дортмунд определилась с ценой на талантливого вингера

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за 22-летнего немецкого вингера «Боруссии» Дортмунд Карима Адейеми. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Боруссия» Дортмунд хочет получить за своего игрока как минимум 30 миллионов евро. Ранее Адейеми отказался от перехода в «Челси» из-за того, что «Синие» не пробились в Лигу чемпионов на новый сезон.

В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Адейеми в 28 миллионов евро.