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  4. Боруссия Дортмунд определилась с ценой на талантливого вингера
Германия
16 июля 2024, 17:09 |
339
0

Боруссия Дортмунд определилась с ценой на талантливого вингера

Немецкий клуб хочет получить за Карима Адейеми 30 миллионов евро

16 июля 2024, 17:09 |
339
0
Боруссия Дортмунд определилась с ценой на талантливого вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за 22-летнего немецкого вингера «Боруссии» Дортмунд Карима Адейеми. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Боруссия» Дортмунд хочет получить за своего игрока как минимум 30 миллионов евро. Ранее Адейеми отказался от перехода в «Челси» из-за того, что «Синие» не пробились в Лигу чемпионов на новый сезон.

В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Адейеми в 28 миллионов евро.

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Ювентус Карим Адейеми Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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