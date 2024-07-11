Талантливый вингер отказался переходить в Челси

Талантливый вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми отказался от перехода в «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, 22-летний немец готов покинуть «Боруссию» Дортмунд только ради клуба, который в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. «Челси» же будет играть в Лиге конференций, Адейеми это не устраивает.

Трансферная стоимость Карима Адейеми оценивается в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.