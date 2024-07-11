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  4. Талантливый вингер отказался переходить в Челси
Англия
11 июля 2024, 16:27 |
847
2

Талантливый вингер отказался переходить в Челси

Карим Адейеми хочет играть в Лиге чемпионов

11 июля 2024, 16:27 |
847
2
Талантливый вингер отказался переходить в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Талантливый вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми отказался от перехода в «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, 22-летний немец готов покинуть «Боруссию» Дортмунд только ради клуба, который в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. «Челси» же будет играть в Лиге конференций, Адейеми это не устраивает.

Трансферная стоимость Карима Адейеми оценивается в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Лига Конференций тоже норм турнир, давай не ссы, весело будет точно
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Алексей Левченко
Та годі, просто злякався конкуренції з Мудриком.
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