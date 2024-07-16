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  4. Володько успешно стартовала на турнире ITF в Порту
ITF
16 июля 2024, 16:30 |
89
0

Володько успешно стартовала на турнире ITF в Порту

Катерина обыграла «нейтральную» теннисистку

16 июля 2024, 16:30 |
89
0
Володько успешно стартовала на турнире ITF в Порту
WTA. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия).

В матче первого раунда украинка переиграла Юлию Готовко (№408 WTA).

Порту. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Юлия Готовко – 6:1, 6:2

Во втором раунде Володько сыграет либо с еще одной «нейтральной» теннисисткой Анастасией Захаровой (№154 WTA), либо с Софией Пинто из Португалии.

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ITF Порту Катерина Володько (Бондаренко) Юлия Готовко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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