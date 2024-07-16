ITF16 июля 2024, 16:30 |
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Володько успешно стартовала на турнире ITF в Порту
Катерина обыграла «нейтральную» теннисистку
16 июля 2024, 16:30 |
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия).
В матче первого раунда украинка переиграла Юлию Готовко (№408 WTA).
Порту. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Юлия Готовко – 6:1, 6:2
Во втором раунде Володько сыграет либо с еще одной «нейтральной» теннисисткой Анастасией Захаровой (№154 WTA), либо с Софией Пинто из Португалии.
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