Володько успешно стартовала на турнире ITF в Порту

Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Порту (Португалия).

В матче первого раунда украинка переиграла Юлию Готовко (№408 WTA).

Порту. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Юлия Готовко – 6:1, 6:2

Во втором раунде Володько сыграет либо с еще одной «нейтральной» теннисисткой Анастасией Захаровой (№154 WTA), либо с Софией Пинто из Португалии.