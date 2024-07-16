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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 16:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:22
365
0

Источник: у Беллингема плохие отношения с партнерами по сборной Англии

У хавбека «Реала» дружеские отношения лишь с одним игроком

16 июля 2024, 16:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:22
365
0
Источник: у Беллингема плохие отношения с партнерами по сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не смог стать лидером в раздевалке сборной Англии. Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на свои источники внутри команды.

По их информации, у Беллингема очень прохладные отношения с большинством партнеров по сборной Англии. Единственный игрок, с которым у Джуда сложились дружеские отношения – фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Беллингем дебютировал за сборную Англии в ноябре 2020 года, суммарно провел 36 матчей и забил 5 голов.

Напомним, сегодня Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Евро-2024 Трент Александер-Арнольд
Олег Дидух Источник: The Athletic
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