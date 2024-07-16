ВИДЕО. Кабаев на тренировке повторил супергол в ворота Зари

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев на тренировке попытался повторить сумасшедший гол в 6-м туре прошлого розыгрыша УПЛ в ворота луганской «Зари».

Тогда Владислав забил гол, который стал главным украшением поединка. Кабаев пробил издали и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.

Получилось ли у футболиста столичного клуба повторить тот удар – смотрите в видео ниже.

Видео гола Кабаева