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  4. ВИДЕО. Кабаев на тренировке повторил супергол в ворота Зари
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 16:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:23
287
0

ВИДЕО. Кабаев на тренировке повторил супергол в ворота Зари

Получилось не с первой попытки

16 июля 2024, 16:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:23
287
0
ВИДЕО. Кабаев на тренировке повторил супергол в ворота Зари
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев на тренировке попытался повторить сумасшедший гол в 6-м туре прошлого розыгрыша УПЛ в ворота луганской «Зари».

Тогда Владислав забил гол, который стал главным украшением поединка. Кабаев пробил издали и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.

Получилось ли у футболиста столичного клуба повторить тот удар – смотрите в видео ниже.

Видео гола Кабаева

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