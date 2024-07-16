Украина. Премьер лига16 июля 2024, 16:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:23
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ВИДЕО. Кабаев на тренировке повторил супергол в ворота Зари
Получилось не с первой попытки
16 июля 2024, 16:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:23
287
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев на тренировке попытался повторить сумасшедший гол в 6-м туре прошлого розыгрыша УПЛ в ворота луганской «Зари».
Тогда Владислав забил гол, который стал главным украшением поединка. Кабаев пробил издали и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.
Получилось ли у футболиста столичного клуба повторить тот удар – смотрите в видео ниже.
Видео гола Кабаева
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