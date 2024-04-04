В четверг, 4 апреля, проходит отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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После первого тайма «Динамо» побеждает 2:0. Первый гол в матче забил Александр Андриевский, а вот второй гол стал пока главным украшением поединка. Владислав Кабаев пробил издалека и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.

ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо