ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо
Проходит перенесенный матч 6-го тура УПЛ
В четверг, 4 апреля, проходит отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.
Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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После первого тайма «Динамо» побеждает 2:0. Первый гол в матче забил Александр Андриевский, а вот второй гол стал пока главным украшением поединка. Владислав Кабаев пробил издалека и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.
ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо
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