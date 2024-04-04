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  4. ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 16:32 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:56
1565
1

ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо

Проходит перенесенный матч 6-го тура УПЛ

04 апреля 2024, 16:32 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:56
1565
1
ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

В четверг, 4 апреля, проходит отложенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После первого тайма «Динамо» побеждает 2:0. Первый гол в матче забил Александр Андриевский, а вот второй гол стал пока главным украшением поединка. Владислав Кабаев пробил издалека и попал в девятку, не оставив шансов вратарю.

ВИДЕО. Шедевр! Кабаев забил супергол Заре и удвоил преимущество Динамо

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Динамо Владислав Кабаев
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nick07
Ну тут більше питань до воротаря 
Що звісно не применшує майстерність удару
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