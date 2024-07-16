ФОТО. Судаков намекнул на желание покинуть Шахтер
Украинский хавбек, похоже, хочет сменить клуб летом
Ресурс «CIES Football Observatory» составил рейтинг футболистов из-за пределов топ-5 европейских лиг, которые, по оценкам ресурса, уже наиболее подготовлены к переходу в один из топ-5 европейских чемпионатов. На девятом месте в рейтинге оказался украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.
Сам хавбек опубликовал скриншот рейтинга у себя в сториз в Instagram под песню «Океана Эльзы» «Отпусти», что можно расценивать как намек на желание Судакова покинуть «Шахтер» нынешним летом.
Ранее сообщалось об интересе к Судакову со стороны «Тоттенхэма».
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