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  4. ФОТО. Судаков намекнул на желание покинуть Шахтер
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 15:38 | Обновлено 16 июля 2024, 15:44
1290
12

ФОТО. Судаков намекнул на желание покинуть Шахтер

Украинский хавбек, похоже, хочет сменить клуб летом

16 июля 2024, 15:38 | Обновлено 16 июля 2024, 15:44
1290
12
ФОТО. Судаков намекнул на желание покинуть Шахтер
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Ресурс «CIES Football Observatory» составил рейтинг футболистов из-за пределов топ-5 европейских лиг, которые, по оценкам ресурса, уже наиболее подготовлены к переходу в один из топ-5 европейских чемпионатов. На девятом месте в рейтинге оказался украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.

Сам хавбек опубликовал скриншот рейтинга у себя в сториз в Instagram под песню «Океана Эльзы» «Отпусти», что можно расценивать как намек на желание Судакова покинуть «Шахтер» нынешним летом.

Ранее сообщалось об интересе к Судакову со стороны «Тоттенхэма».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк фото Instagram
Олег Дидух Источник: Instagram
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Комментарии 12
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osokor
Ну то йди! У "Минаї" є вакансії, "Полісся" хоче підсилитись. Вперед...
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+2
Обсервер Влад
Після його позору на весь світ на ЧЄ, він ще має совість кудись там хотіти??? Та на його місці потрібно сидіти тихо як миш і роками в ЧУ спокутувати свою ганьбу, перш ніж заїкатися про якісь там трансфери.
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+2
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NoMad
Лайно лохмєтова мусило б погодитись на 15 лямiв, бо бiльше за це дно не дадуть
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+1
Умник
Сиквел Режесера Тома Тыквера "Беги Жора Беги"
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+1
Pavel_i_CO
Шахтьор віддає свій шлак в Чорноморець, масово. Цьому персонажу туди ж дорога 
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+1
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Alex Moos
Гоша, сырой ты ещё.
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+1
wojsergivan
куда ты от ахметки денешься?
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0
FunnyCat_____
миллионов 25+ % от перепродажи и надо отпускать
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0
Андрій
Фаны нацыского днонамо дырявые петушки опять кукарекать начинают.
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-1
AK.228
Креативно 😂😂
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-1
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