ФОТО. Судаков намекнул на желание покинуть Шахтер

Ресурс «CIES Football Observatory» составил рейтинг футболистов из-за пределов топ-5 европейских лиг, которые, по оценкам ресурса, уже наиболее подготовлены к переходу в один из топ-5 европейских чемпионатов. На девятом месте в рейтинге оказался украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.

Сам хавбек опубликовал скриншот рейтинга у себя в сториз в Instagram под песню «Океана Эльзы» «Отпусти», что можно расценивать как намек на желание Судакова покинуть «Шахтер» нынешним летом.

Ранее сообщалось об интересе к Судакову со стороны «Тоттенхэма».