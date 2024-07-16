ITF16 июля 2024, 15:30 | Обновлено 16 июля 2024, 15:31
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Снигур и Стародубцева узнали первых соперниц на турнире в Испании
Дарья и Юлия сыграют на соревнованиях категории ITF W100
16 июля 2024, 15:30 | Обновлено 16 июля 2024, 15:31
86
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Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (№123 WTA) и Дарья Снигур (№105 WTA) выступят на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
Четвертая сеяная Стародубцева уже выиграла первый матч парного разряда, а в одиночном сыграет против Лии Каратанчевой из Болгарии (№447 WTA).
Снигур в статусе лидера посева начнет выступления на турнире матчем против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA). В прошлом году Дарья выиграла этот турнир.
Ранее обе украинки удачно выступили на Уимблдоне.
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