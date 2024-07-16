Снигур и Стародубцева узнали первых соперниц на турнире в Испании

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (№123 WTA) и Дарья Снигур (№105 WTA) выступят на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

Четвертая сеяная Стародубцева уже выиграла первый матч парного разряда, а в одиночном сыграет против Лии Каратанчевой из Болгарии (№447 WTA).

Снигур в статусе лидера посева начнет выступления на турнире матчем против Марии Портильо Рамирес из Мексики (№494 WTA). В прошлом году Дарья выиграла этот турнир.

Ранее обе украинки удачно выступили на Уимблдоне.