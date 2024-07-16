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Испания
16 июля 2024, 15:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:33
423
0

«Осуществил свою мечту». Президент Реала прокомментировал трансфер Мбаппе

Флорентино Перес – о переходе звездного форварда

16 июля 2024, 15:20 | Обновлено 16 июля 2024, 16:33
423
0
«Осуществил свою мечту». Президент Реала прокомментировал трансфер Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес и Килиан Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес во время презентации Килиана Мбаппе поздравил форварда с переходом в мадридский клуб:

«Сегодня мы поздравляем Килиана Мбаппе. Твоя любовь к «Реалу» дала тебе силы, чтобы преодолеть все препятствия на пути к переходу в этот клуб. На этом стадионе происходят вещи, которые трудно объяснить. Но мы, мадридисты, знаем, что это случается потому, что в этой футболке никогда нельзя сдаваться, и болельщики всегда будут с тобой до конца.

Ты осуществил свою мечту, потому что никогда не сдавался. Ты здесь, потому что хотел этого. Дорогой Килиан, спасибо за приложенные усилия, о которых многие даже не подозревают. Ты приходишь в «Реал» с большими заслугами.

В прошлом сезоне ты стал лучшим бомбардиром и выиграл требл во Франции. Я благодарю тебя за твою безусловную любовь к мадридскому «Реалу». Все это заставляет нас гордиться тобой. Килиан, добро пожаловать домой, добро пожаловать в мадридский «Реал».

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Флорентино Перес Килиан Мбаппе Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: Marca
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