«Осуществил свою мечту». Президент Реала прокомментировал трансфер Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес во время презентации Килиана Мбаппе поздравил форварда с переходом в мадридский клуб:

«Сегодня мы поздравляем Килиана Мбаппе. Твоя любовь к «Реалу» дала тебе силы, чтобы преодолеть все препятствия на пути к переходу в этот клуб. На этом стадионе происходят вещи, которые трудно объяснить. Но мы, мадридисты, знаем, что это случается потому, что в этой футболке никогда нельзя сдаваться, и болельщики всегда будут с тобой до конца.

Ты осуществил свою мечту, потому что никогда не сдавался. Ты здесь, потому что хотел этого. Дорогой Килиан, спасибо за приложенные усилия, о которых многие даже не подозревают. Ты приходишь в «Реал» с большими заслугами.

В прошлом сезоне ты стал лучшим бомбардиром и выиграл требл во Франции. Я благодарю тебя за твою безусловную любовь к мадридскому «Реалу». Все это заставляет нас гордиться тобой. Килиан, добро пожаловать домой, добро пожаловать в мадридский «Реал».