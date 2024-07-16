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Кубок Америки
16 июля 2024, 15:03 | Обновлено 16 июля 2024, 16:36
1070
0

Президента Федерации футбола Колумбии арестовали после финала Копа Америка

Рамон Хесурун оказался за решеткой вместе с сыном

16 июля 2024, 15:03 | Обновлено 16 июля 2024, 16:36
1070
0
Президента Федерации футбола Колумбии арестовали после финала Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамон Хесурун

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун вместе со своим сыном Хамилем был арестован после финала Копа Америка-2024, в котором Колумбия проиграла Аргентине 0:1.

В подтрибунном помещении стадиона после матча произошла драка, в ходе которой сын Хесуруна повалил одного из охранников на землю, бил его кулаками и ногами в голову. Сам президент Федерации футбола Колумбии также принимал участие в драке.

Причиной драки стало то, что охранники не пропускали 71-летнего функционера и его семью на церемонию награждения финалистов Копа Америка.

«На этом бейдже была моя аккредитация, но охранник не обратил на это внимание. Я настаивал (охраннику), чтобы я вошел, однако он толкнул меня, и началась ненужная стычка».

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Олег Дидух Источник: El Tiempo
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