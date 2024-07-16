Президента Федерации футбола Колумбии арестовали после финала Копа Америка

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун вместе со своим сыном Хамилем был арестован после финала Копа Америка-2024, в котором Колумбия проиграла Аргентине 0:1.

В подтрибунном помещении стадиона после матча произошла драка, в ходе которой сын Хесуруна повалил одного из охранников на землю, бил его кулаками и ногами в голову. Сам президент Федерации футбола Колумбии также принимал участие в драке.

Причиной драки стало то, что охранники не пропускали 71-летнего функционера и его семью на церемонию награждения финалистов Копа Америка.

«На этом бейдже была моя аккредитация, но охранник не обратил на это внимание. Я настаивал (охраннику), чтобы я вошел, однако он толкнул меня, и началась ненужная стычка».