Тен Хаг впервые прокомментировал возвращение Санчо в Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» впервые прокомментировал возвращение вингера Джейдона Санчо к работе с командой:

«Мы подвели черту [под нашим конфликтом]. «Манчестер Юнайтед» нуждается в хороших игроков, и Джейдон таким является. Мы подвели черту и движемся дальше».

Напомним, в августе прошлого года тен Хаг раскритиковал Санчо на пресс-конференции, в ответ игрок выступил с публичной критикой тренера.

После этого тен Хаг отстранил Санчо от работы с командой. Вторую половину прошлого сезона вингер провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.