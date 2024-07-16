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  4. Тен Хаг впервые прокомментировал возвращение Санчо в Манчестер Юнайтед
Англия
16 июля 2024, 14:35 |
233
0

Тен Хаг впервые прокомментировал возвращение Санчо в Манчестер Юнайтед

Конфликт остался в прошлом

16 июля 2024, 14:35 |
233
0
Тен Хаг впервые прокомментировал возвращение Санчо в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» впервые прокомментировал возвращение вингера Джейдона Санчо к работе с командой:

«Мы подвели черту [под нашим конфликтом]. «Манчестер Юнайтед» нуждается в хороших игроков, и Джейдон таким является. Мы подвели черту и движемся дальше».

Напомним, в августе прошлого года тен Хаг раскритиковал Санчо на пресс-конференции, в ответ игрок выступил с публичной критикой тренера.

После этого тен Хаг отстранил Санчо от работы с командой. Вторую половину прошлого сезона вингер провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Олег Дидух Источник: The Athletic
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