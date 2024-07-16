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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 14:16 | Обновлено 16 июля 2024, 14:27
183
0

Антон ЦАРЕНКО: «Ответственно готовимся к матчам с Партизаном»

Полузащитник «Динамо» – о подготовке к старту сезона

16 июля 2024, 14:16 | Обновлено 16 июля 2024, 14:27
183
0
Антон ЦАРЕНКО: «Ответственно готовимся к матчам с Партизаном»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник «Динамо» Антон Царенко, который отметился уже двумя голами в трех контрольных матчах на австрийском сборе, рассказал о подготовке к старту нового сезона.

- Мы начали подтоговку к новому сезону еще в Киеве, где у нас были двухразовые тренировки. Сначала у нас были преимущественно физические нагрузки, больше бега, меньше работы с мячом. Хорошо пройдя этот этап подготовки, мы прибыли сюда на сборы и здесь уже начали больше работать над тактикой, добавилось больше упражнений с мячом. Полноценно готовимся к возобновлению сезона и к матчам квалификации Лиги чемпионов.

- Неделя австрийского сбора позади и неделя осталась до первого официального матча нового сезона. На сколько процентов оценишь готовность к старту сезона?
- Мы провели уже несколько спаррингов и более-менее набрали кондиции. Думаю процентов на 70-80 мы уже готовы. У нас запланировано еще два спарринга и после них должны быть полностью готовы к началу сезона.

- В эти дни к практическим занятиям добавилось много теоретических. Это непосредственная подготовка к квалификации Лиги чемпионов?
- Да, конечно. Разбираем, как свои матчи, делая работу над ошибками, так и «Партизана». Готовимся к игре с полной ответственностью.

- Какие впечатления у тебя оставили контрольные спарринги, которые уже проведены?
- На этом сборе мы играем с очень хорошими командами. Хорошо, что есть возможность играть с хорошими соперниками и оценить свой уровень.

- Ты – лучший бомбардир команды на этом сборе. Расскажи, в чем секрет, как ты прибавил в этом компоненте?
- Если вы заметили, сейчас наигрываюсь на фланге. Получается оказаться в нужное время в нужном месте. Удается реализовывать свои моменты и помогать команде одерживать победы.

- Первый домашний матч сезона команда проведет в Люблине. Какие ожидания от этой игры?
- Надеемся, придет много болельщиков. Призываю тех, у кого есть возможность, прийти на стадион и поддержать нас. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы получить положительный результат.

- За кого ты болел в финале Евро-2024?
- Встретились две классные команды и показали очень хорошую игру высокого уровня. Лично я болел за Испанию.

- Кого ты считаешь лучшим игроком этого Евро и лучшим молодым игроком?
- Лучшим молодым наверное Ламина Ямала, который в свои 17 лет уже побил столько рекордов. А лучшим игроком считаю Дани Ольмо, который забил три мяча и стал одним из лучших бомбардиров турнира.

- А смотрел ли финал Копа Америка?
- Не смотрел, спал. Но когда проснулся очень обрадовался, что Аргентина победила и Месси получил трофей.

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Антон Царенко Динамо Киев Партизан Белград учебно-тренировочные сборы
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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