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  4. ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 18:10 | Обновлено 13 июля 2024, 18:11
447
0

ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе

Молодой хавбек замкнул фланговый прострел

13 июля 2024, 18:10 | Обновлено 13 июля 2024, 18:11
447
0
ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

В контрольном матче между «Динамо» и «Шальке» гол в составе киевлян на 14-й минуте забил полузащитник Антон Царенко. Этот мяч стал первым для команды Александра Шовковского на сборе.

Ранее «Динамо» сыграло 0:0 с «Падерборном».

Царенко в минувшем сезоне не был игроком основы киевлян. 20-летний хавбек провел 8 матчей и забил 1 гол.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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