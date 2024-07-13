Украина. Премьер лига13 июля 2024, 18:10 | Обновлено 13 июля 2024, 18:11
447
0
ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе
Молодой хавбек замкнул фланговый прострел
13 июля 2024, 18:10 | Обновлено 13 июля 2024, 18:11
447
0
В контрольном матче между «Динамо» и «Шальке» гол в составе киевлян на 14-й минуте забил полузащитник Антон Царенко. Этот мяч стал первым для команды Александра Шовковского на сборе.
Ранее «Динамо» сыграло 0:0 с «Падерборном».
Царенко в минувшем сезоне не был игроком основы киевлян. 20-летний хавбек провел 8 матчей и забил 1 гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2024, 18:23 0
Чиро получил контракт на 2 года от Бешикташа
Футбол | 13 июля 2024, 07:57 25
Украинец рассматривает продолжение карьеры в Саудовской Аравии
Футбол | 13.07.2024, 15:16
Футбол | 13.07.2024, 09:38
Бокс | 12.07.2024, 23:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2024, 22:15 10
11.07.2024, 21:25 24
12.07.2024, 06:30 12
12.07.2024, 15:29 29
12.07.2024, 08:03 3
12.07.2024, 11:02 7
11.07.2024, 20:45 7
12.07.2024, 00:12