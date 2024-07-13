ВИДЕО. Царенко забил первый гол Динамо на сборе

В контрольном матче между «Динамо» и «Шальке» гол в составе киевлян на 14-й минуте забил полузащитник Антон Царенко. Этот мяч стал первым для команды Александра Шовковского на сборе.

Ранее «Динамо» сыграло 0:0 с «Падерборном».

Царенко в минувшем сезоне не был игроком основы киевлян. 20-летний хавбек провел 8 матчей и забил 1 гол.