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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 14:33 | Обновлено 16 июля 2024, 14:49
986
0

Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ

Сергей Болотников планирует работать в пресс-службе 63-й бригады

16 июля 2024, 14:33 | Обновлено 16 июля 2024, 14:49
986
0
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Сергей Болотников

Известный украинский футбольный журналист Сергей Болотников мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины:

«Пойти добровольно представляется мне оптимальным решением. Если вы получаете повестку, дальше – лотерея. Вы не знаете, учтут ли ваши болячки и где вы вообще окажетесь, даже имея конкретные навыки, а мне никогда особо не везло) Контракт же позволяет выбрать профессию и место службы. Зато есть четкие сроки службы, а находиться на фронте 3 или 5 лет как-то не очень хочется.

Но есть еще третий вариант – найти вакансию, сделать отношение от бригады и через их ТЦК пытаться по мобилизации попасть туда, где вы будете приносить наибольшую пользу. 100-процентной гарантии нет, но шансы значительно выше.

Я начал искать вакансии на LobbyX и Work.ua. Там их тьма – любой найдет что-то свое. Моим приоритетом, конечно, была медийная сфера. Если нет, тогда – дроны. Я отправил 7 резюме – ни одного звонка в ответ. Хотя там сразу предупреждают, что свяжутся в течение... 2-6 недель (странно, почему не месяцев, куда так спешить, у нас разве война?)

К тому времени разрулилась ситуация в 63-й бригаде, с которой мы играли благотворительный матч. Если получится все задуманное, то буду помогать в пресс-службе Ростику Ящишину. Еще только Олега не хватает – и лысые аферисты воссоединятся, ггг.

Львовяне, а вы заметили символизм с номером бригады? Кстати, на моей черной патроновской футболке Карпат с самого начала был нанесен именно 63-й номер. Если бы мне тогда кто-то сказал, что это будет означать сейчас, я бы долго смеялся над этим сумасшедшим)

Вот и вся история. Вчера поехал в ТЦК, оформил все документы, на днях отправляюсь в учебку».

Ранее известный украинский комментатор Виталий V1lat Волочай рассказал, как его едва не мобилизовали представители ТЦК, которые могли оказаться мошенниками.

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Сергей Болотников мобилизация российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Дмитро Вербинський Источник
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