Лионель МЕССИ – о травме: «Надеюсь, что скоро вернусь на поле»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу на Копа Америка, а также рассказал о своей травме, которую он получил в финале против команды Колумбии (1:0).

«Копа Америка закончилась, и первое, что я хочу сделать, это поблагодарить всех за их сообщения и поздравления. Я в порядке, слава Богу, и надеюсь, что скоро вернусь на поле и буду наслаждаться тем, что люблю делать. Я очень счастлив, особенно потому, что мы достигли своей цели, и Ди Мария покидает нас с очередным кубком. Особенно рады старшие игроки, такие как он, Отаменди и я, с другими товарищами по команде, которые уже играли в нескольких турнирах и добавили свой опыт, а также с группой молодых игроков, которые отдают все силы в каждом матче. Мы – команда, а также семья, впечатляющий состав.

Благодаря всем, кто нас поддерживает, у этой сборной есть прекрасное настоящее и прекрасное будущее. Вперед, Аргентина», – написал Лионель.

Отметим, что Месси дважды падал на газон в финале и ждал помощь врачей. Еще в первом тайме Лео в борьбе с защитником потянул ногу. Во второй 45-минутке Месси пытался догнать Луиса Диаса и оступился. На 66-й легендарный игрок покинул поле.