Рух определится с потенциальным новичком после игры с Лутоном

Как стало известно Sport.ua, на словенском этапе подготовки к новому сезону футболисты «Руха» 16 июля проведут очередной спарринг – с английским «Лутоном».

У львовян пока полузащитник сборной Гваделупы Фредди Плюман еще восстанавливается после травмы и поэтому занимается по индивидуальной программе.

Не сможет сегодня главный тренер Виталий Пономарев рассчитывать и на полузащитника Олега Федора и нападающего Игоря Краснопира, которые уже отправились в расположение олимпийской сборной Украины во Франции.

После спарринга с «Лутоном» к ним завтра присоединится и еще один «олимпиец» – защитник Алексей Сыч. Сегодня за ним будут наблюдать в матче с британцами скауты сразу трех европейских клубов.

Сейчас в тренировочном лагере львовян в Словении находится лишь один потенциальный новичок - опорный полузащитник Владислав Семотюк, который принадлежит «Кривбассу», а прошлый сезон на правах аренды провел в «Минае». Виталий Пономарев еще не определился, нужен ли Семотюк «Руху», но после этой игры, скорее всего, будет принято окончательное решение, будут ли его приглашать в львовский клуб на постоянной основе.

Ранее мы сообщали, что в «Рухе» рассказали, почему не отпустили всех игроков в олимпийскую сборную.