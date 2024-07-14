В Рухе рассказали, почему не отпустили всех игроков в олимпийскую сборную

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин рассказал о ситуации с игроками львовского клуба, которых Руслан Ротань вызвал в лагерь олимпийской сборной Украины.

- Федора мы отпустили практически вовремя, 9-10 июля, Краснопир полетел сегодня, 14 числа.

Сыч едет в лагерь олимпийской сборной сразу после спарринга с «Лутоном», который состоится 16 июля. Мы это согласовали с Ротанем, пришли к компромиссу и никаких проблем у нас нет.

Я лично обсуждал с Ротанем даты и он согласился. Я понимаю, что Руслан Петрович хотел в идеале получить всех футболистов 9 числа, но по каждому из них у «Руха» есть аргументы. Игроки должны пройти хотя бы частичную подготовку с клубом.

- Почему Федор, Краснопир и Сыч едут в олимпийскую сборную в разные даты?

- У Федора была травма и он до сих пор не тренируется в общей группе. Мы думали его долечить и чтобы они полетели вместе с Краснопиром, но Ротань настоял на том, чтобы мы его отправили раньше, потому что олимпийская сборная пригласила реабилитолога Ивана Поробию. Это реабилитолог серьезного уровня, Федор сейчас под его наблюдением и на контакте с врачами «Руха».

Что касается Краснопира, то это самый дорогой трансфер в истории «Руха», мы на него очень рассчитываем в новом сезоне. Для нас и для него было очень важно, чтобы он прошел полноценную подготовку с нашей командой. Полноценную, он, конечно, не прошел, но три недели – это лучше, чем неделя. Мы это объяснили Ротаню, и он с пониманием отнесся к ситуации.

Сыча Ротань очень хорошо знает, и по нему проблем точно не будет. Просто у нас есть договоренности с зарубежными клубами, что их скауты будут просматривать Алексея в игре с «Лутоном». Они попросили, чтобы Сыч сыграл в этом матче.

Самое главное, что мы по всем этим вопросам нашли компромисс с Ротанем и тренерским штабом олимпийской сборной. Проблем никаких нет, – сказал Дедишин.

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме нее, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа.