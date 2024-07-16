ФОТО. Месси обратился к родным после победы Аргентины в Кубке Америки

Капитан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси обратился со словами благодарности к своей семьей после победного финала Кбука Америки 2024, в котором со счетом 1:0 была обыграла команда Колумбии.

«Семья. Спасибо, что всегда рядом ❤️😃», – написал Месси в инстаграме под фото, на которой запечатлен он вместе с семьей и трофеем.

Ранее сообщалось, что на Кубке Америки 2024 Лионелю Месси не покорилась одна голеадорская высота.