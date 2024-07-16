Аргентина16 июля 2024, 10:14 | Обновлено 16 июля 2024, 10:21
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ФОТО. Месси обратился к родным после победы Аргентины в Кубке Америки
Нападающий поблагодарил семью за поддержку
16 июля 2024, 10:14 | Обновлено 16 июля 2024, 10:21
1227
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Капитан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси обратился со словами благодарности к своей семьей после победного финала Кбука Америки 2024, в котором со счетом 1:0 была обыграла команда Колумбии.
«Семья. Спасибо, что всегда рядом ❤️😃», – написал Месси в инстаграме под фото, на которой запечатлен он вместе с семьей и трофеем.
Ранее сообщалось, что на Кубке Америки 2024 Лионелю Месси не покорилась одна голеадорская высота.
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