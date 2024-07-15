Месси не покорилась одна голеадорская высота. Чего не достигнет легенда?

В ночь на 15 июля в США финалом Аргентина – Колумбия завершился очередной розыгрыш Кубка Америки.

Трофей завоевала аргентинская команда, которая выиграла финальный матч в дополнительное время со счетом 1:0. Победным для сборной Аргентины стал гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время встречи.

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменен на 65-й минуте из-за повреждения. Ему вновь не удалось отметиться голом в финальном матче Копа Америка.

Ранее Месси принимал участие в четырех финалах Кубка Америки (2007, 2015, 2016 и 2021), и неизменно уходил с поля без голов в основное и дополнительное время игр (без учета послематчевых пенальти).

Как известно, Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.