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  4. Месси не покорилась одна голеадорская высота. Чего не достигнет легенда?
Аргентина
15 июля 2024, 09:47 | Обновлено 15 июля 2024, 09:57
1351
0

Месси не покорилась одна голеадорская высота. Чего не достигнет легенда?

Лионель не может похвастать голами в финале Кубка Америки

15 июля 2024, 09:47 | Обновлено 15 июля 2024, 09:57
1351
0
Месси не покорилась одна голеадорская высота. Чего не достигнет легенда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля в США финалом Аргентина – Колумбия завершился очередной розыгрыш Кубка Америки.

Трофей завоевала аргентинская команда, которая выиграла финальный матч в дополнительное время со счетом 1:0. Победным для сборной Аргентины стал гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время встречи.

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменен на 65-й минуте из-за повреждения. Ему вновь не удалось отметиться голом в финальном матче Копа Америка.

Ранее Месси принимал участие в четырех финалах Кубка Америки (2007, 2015, 2016 и 2021), и неизменно уходил с поля без голов в основное и дополнительное время игр (без учета послематчевых пенальти).

Как известно, Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

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Лионель Месси Копа Америка сборная Аргентины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Opta
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