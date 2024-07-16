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Англия
16 июля 2024, 08:56 | Обновлено 16 июля 2024, 09:06
488
1

МЮ в спарринге проиграл Русенборгу. Отчего тен Хаг в шоке?

Манкунианцы провели первый товарищеский матч межсезонья

16 июля 2024, 08:56 | Обновлено 16 июля 2024, 09:06
488
1
МЮ в спарринге проиграл Русенборгу. Отчего тен Хаг в шоке?
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» в рамках летней подготовки к новому сезону провел в Тронхейме спарринг с местным «Русенборгом».

Матч завершился минимальной победой норвежской команды – 1:0. Победный гол в матче был забит на третьей компенсированной минуте встречи.

«Результат отнюдь не второстепенен. Конечно, сейчас лишь предсезонка, но в «Ман Юнайтед» стандарт – это победы, уж точно не поражения. Так что если вы не можете победить, то хотя бы не проигрывайте, как это произошло на последней секунде. Впрочем, игра, конечно, важнее, и наша игра не соответствовала стандартам.

Можно говорить, что все плохо, но я не такой человек. Я все видел, и такая планка не соответствует футболу топ-уровня. Для футбола топ-уровня нужны намного более высокие стандарты, и это начинается с каждого индивидуально: каждый игрок должен сделать все, чтобы быть в форме.

Я знаю, что мы сейчас и не могли бы быть в игровой форме, и я знаю, что нам нужны такие матчи, чтобы ее набрать. Соперник же выступает в чемпионате, уровень его физической готовности намного выше», – заявил гпосле поединка главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг в интервью клубному ТВ.

Товарищеский матч

Русенборг – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Хольм, 90+3

Манчестер Юнайтед: Витек, Уан-Биссака (Огуннейе, 46), Эванс (Беннетт, 46), Фиш (Алджофри, 46), Мюррей (Амасс, 46), Каземиро (Ойеделе, 46), Маунт (Коллиер, 46), Межбри (Хьюджилл, 46), Уильямс (Скэнлон, 46), Рэшфорд (Эннис, 46), Уитли (Д. Флэтчер, 46).

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Русенборг Манчестер Юнайтед товарищеские матчи
Юрій Остроумов Источник: Manchester Evening News
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Saar
І вцю жопу Юве хоче відправити одного з найталановитіших гравців світу - К'єзу!!!!?????????
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