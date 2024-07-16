Источник: Саутгейт определился с дальнейшими планами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в ближайшее время может объявить об уходе с занимаемого поста.

Сообщается, что Футбольная ассоциации Англии позволила Саутгейту самому принять решение по будущему в национальной команде. Тренер якобы склоняется к уходу из сборной.

Источник утверждает, что к ближайшему чемпионату мира, который состоится в 2026 году, сборную Англии с большой долей вероятности будет готовить другой тренер, а не Саутгейт.

Как известно, 14 июля сборная Англии в финале чемпионата Европы 2024 проиграла команде Испании со счетом 1:2.

Ранее топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной.