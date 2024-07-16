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Англия
16 июля 2024, 08:20 | Обновлено 16 июля 2024, 08:22
534
0

Источник: Саутгейт определился с дальнейшими планами

Наставник сборной Англии склоняется к уходу из команды

16 июля 2024, 08:20 | Обновлено 16 июля 2024, 08:22
534
0
Источник: Саутгейт определился с дальнейшими планами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в ближайшее время может объявить об уходе с занимаемого поста.

Сообщается, что Футбольная ассоциации Англии позволила Саутгейту самому принять решение по будущему в национальной команде. Тренер якобы склоняется к уходу из сборной.

Источник утверждает, что к ближайшему чемпионату мира, который состоится в 2026 году, сборную Англии с большой долей вероятности будет готовить другой тренер, а не Саутгейт.

Как известно, 14 июля сборная Англии в финале чемпионата Европы 2024 проиграла команде Испании со счетом 1:2.

Ранее топовый британский журналист высказался о будущем Саутгейта в сборной.

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Юрій Остроумов Источник: HITC
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