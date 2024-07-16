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  4. БОЙКО: «Кроос и Родри - мои примеры для подражания»
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 01:17 |
84
0

БОЙКО: «Кроос и Родри - мои примеры для подражания»

Полузащитник «Руха» поделился впечатлениями от предсезонных сборов в Словении и основной команды

16 июля 2024, 01:17 |
84
0
БОЙКО: «Кроос и Родри - мои примеры для подражания»
ФК Рух. Максим Бойко

Полузащитник «Руха» Максим Бойко, игравший в прошлом сезоне за Ю-19, поделился впечатлениями от предсезонных сборов в Словении и основной команды.

– Максим, в предыдущем сезоне ты демонстрировал стабильную игру в «Рухе» U-19, а во второй части чемпионата еще и получил капитанскую повязку. Тогда команда переживала непростые времена и смену поколений. Как ты оценишь тот период?

– Для нас это был очень сложный сезон, но, несмотря на все трудности, я считаю, что он пошел нам всем на пользу, особенно молодым игрокам, которые только начали играть в команде U-19. Я уверен, что в следующем сезоне «Рух» U-19 покажет лучший результат и будет бороться за самые высокие места.

– Ты демонстрировал хорошую результативность и стал бесспорным лидером команды U-19. Что скажешь о своей игре в предыдущем чемпионате?

– Не могу сказать, что предыдущий сезон был лучшим для меня, но я выполнял все, что от меня требовал тренерский штаб. Конечно, приятно забивать голы и приносить команде пользу. В то же время это работа всего коллектива, а не только моя заслуга.

– Ты преимущественно играешь опорного полузащитника, но при необходимости можешь играть и выше в полузащите. Какая позиция для тебя оптимальная?

– В современном футболе игрок не может играть исключительно на одной позиции, ведь ценят футболистов-универсалов, которые могут закрыть 2-3 позиции на поле и делать это на высоком уровне. Еще в детском футболе меня использовали почти везде: и нападающим, и защитником, и даже вратарем. Сейчас я играю в полузащите и могу выполнять любую роль, которую мне выделит тренерский штаб. Те позиции, на которых меня используют сейчас в полузащите, для меня не новы, и я комфортно себя чувствую на поле.

– Почти всю весну ты работал на тренировках с первой командой, а теперь тебя взяли на сборы в Словению. Чем отличается работа на сборах с основой от тренировок в юниорской команде? Что нового ты для себя открыл?

– Конечно, разница ощущается. Работа на сборах с основой прежде всего отличается скоростью принятия решений в работе с мячом. Но открыл ли что-то для себя – не сказал бы. Я довольно давно играю с этими ребятами, тренируюсь, мы уже привыкли друг к другу.

– Как в целом атмосфера в коллективе на сборах? С кем ты больше всего общаешься, с кем делишь номер в отеле?

– Атмосфера в команде всегда очень приятная. Общаюсь со всеми, у нас нет разделения на старших и младших – все друг с другом коммуницируют на равных. Я считаю, что это очень круто! В номере я проживаю с Иваном Денисовым, игроком «Руха» U-19, который тоже поехал с нами на сборы. Но в целом в команде все ребята поддерживают друг друга, мы общаемся, обмениваемся мыслями и советами, и за это я им очень благодарен.

– Как считаешь, что необходимо сделать, чтобы закрепиться в первой команде?

– Для того, чтобы закрепиться в первой команде, самое важное – это быть готовым ментально, нормально воспринимать критику, делать правильные выводы, показывать тот футбол, в который ты умеешь играть.

– Какие матчи сейчас для тебя самые ожидаемые на сборах?

– Больше всего хотелось бы сыграть с «Лутоном». Это английская команда, которая выступала в АПЛ, и даже несмотря на вылет в Чемпионшип, это очень интересный соперник. Было бы интересно испытать свои силы именно против этой команды.

– Хочется немного больше узнать о тебе: как ты вообще заинтересовался футболом?

– В моей семье никто профессионально не занимался футболом. Я единственный, кто им заинтересовался еще в детстве. А когда мне было 6 лет, сестра отвела меня на футбол – с того времени и начал заниматься этим видом спорта.

– Ты родом из Запорожья, играл в днепровских командах. Как ты получил предложение присоединиться к «Руху»?

– Вместе с командой ДВУФК из Днепра я выиграл ДЮФЛ в категории U-16. На финальной части соревнований присутствовали скауты и директор академии «Руха». Они предложили попробовать свои силы во Львове. Когда я приехал на базу «Руха», то сразу решил, что хочу здесь остаться. Мне очень понравилась инфраструктура клуба, отношение тренеров к игрокам, тренировки и атмосфера в клубе.

– За кем ты наблюдаешь в футболе? Кто является образцом для тебя?

– Моя любимая команда – мадридский «Реал». Нравится как играют Тони Кроос и Родри: они фантастически обращаются с мячом, ведут игру своих команд, являются лидерами на поле. Интересно за ними наблюдать и брать с них пример.

– А кроме спорта есть еще что-то, что тебя интересует?

– Да, нравится киберспорт. Слежу за украинской командой NaVi.

– Какая у тебя есть футбольная мечта?

– Моя мечта, наверное, такая же, как у большинства футболистов: сыграть на Чемпионате мира и в Лиге Чемпионов.

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Рух Львов Рух Львов U-19 контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Natus Vincere (NAVI)
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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