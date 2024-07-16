4 поражения и 8 трофеев за 1,5 года. Родри имеет невероятную статистику

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри имеет крайне интересную и удивительную статистику за последний период в 1,5 года: всего 4 поражения и 8 трофеев!

Родри с начала 2023 года пополнил свою коллекцию 8 трофеями! В его активе – победы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 2022/23, в Суперкубке УЕФА 2023, два титула в Английской Премьер-лиге (2022/23, 2023/24), а также триумфы в Кубке Англии 2022/23 и Клубном чемпионате мира 2023.

Кроме того, выступая за Красную Фурию, Родри выиграл Евро-2024 и Лигу наций 2022/23.

Лучший игрок Евро 2024 мог получить даже 9 трофеев за 1,5 года, но в финале Кубка Англии 2023/24 Манчестер Сити проиграл своим историческим соперникам – Манчестер Юнайтед (1:2).

На счету полузащитника – победный гол в финале Лиги чемпионов 2022/23, в котором Манчестер Сити обыграл миланский Интер (1:0). За 1,5 сезона Родри в сборной и клубе проиграл всего 4 матча!

За минувший сезон испанец провел 50 матчей за Манчестер Сити, в которых отметился 9 голами, если учитывать все турниры.

Родри стал лучшим игроком Евро-2024. Он был одним из ключевых игроков сборной Испании во всех ее поединках и получил среднюю оценку за игру – 7,7. На турнире в Германии он забил 1 гол (в ворота Грузии в 1/8 финала).