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Англия
16 июля 2024, 00:07 |
402
0

Манчестер Сити получил предложение по трансферу основного вратаря

Эдерсон может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

16 июля 2024, 00:07 |
402
0
Манчестер Сити получил предложение по трансферу основного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» сделал первое официальное предложение «Манчестер Сити» по поводу трансфера основного голкипера команды, Эдерсона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Аль-Наср» предложил за Эдерсона 30 миллионов евро. «Манчестер Сити» такое предложение не устраивает, чемпионы Англии хочет получить за 30-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Сам Эдерсон ранее уже дал согласие на переход в «Аль-Наср». Там ему предложили зарплату в размере 600 тысяч евро в неделю.

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Эдерсон Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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