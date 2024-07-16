Манчестер Сити получил предложение по трансферу основного вратаря

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» сделал первое официальное предложение «Манчестер Сити» по поводу трансфера основного голкипера команды, Эдерсона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Аль-Наср» предложил за Эдерсона 30 миллионов евро. «Манчестер Сити» такое предложение не устраивает, чемпионы Англии хочет получить за 30-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Сам Эдерсон ранее уже дал согласие на переход в «Аль-Наср». Там ему предложили зарплату в размере 600 тысяч евро в неделю.