Англия16 июля 2024, 00:07 |
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Манчестер Сити получил предложение по трансферу основного вратаря
Эдерсон может продолжить карьеру в «Аль-Насре»
16 июля 2024, 00:07 |
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Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» сделал первое официальное предложение «Манчестер Сити» по поводу трансфера основного голкипера команды, Эдерсона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Аль-Наср» предложил за Эдерсона 30 миллионов евро. «Манчестер Сити» такое предложение не устраивает, чемпионы Англии хочет получить за 30-летнего бразильца 50 миллионов евро.
Сам Эдерсон ранее уже дал согласие на переход в «Аль-Наср». Там ему предложили зарплату в размере 600 тысяч евро в неделю.
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