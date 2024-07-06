Суперзвезда Ман Сити может летом покинуть клуб. Предлагают бешеную зарплату

30-летний звездный вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть английский клуб уже этим летом.

По информации ESPN, Эдерсон близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср», за который играет звездный португалец Криштиану Роналду. Отмечается, что бразильцу обещают сумасшедшею зарплату – 600 тысяч фунтов в неделю, что в три раза больше, чем он получает в «Манчестер Сити».

Эдерсон провел в прошлом сезоне 43 матча, пропустил 34 гола и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере вратарей сборной Украины по футболу – Анатолия Трубина из «Бенфики» и Андрея Лунина из «Реала».