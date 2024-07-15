БРАГАРУ: «Хорошая комбинация, прострел с фланга. Мяч отскочил, и я ударил»

Полузащитник сборной Украины U-23 Максим Брагару прокомментировал товарищеский матч против команды Египта U-23 (1:1).

«Как забили? Команда очень хорошо сыграла, была хорошая комбинация, прострел с фланга. Мяч отскочил около 11-метровой отметки, и я ударил.

Что нам удалось, а что нет, будет разбирать тренерский штаб. Были у нас и хорошие моменты, были и плохие. Проведем анализ и будем двигаться дальше, готовиться к Олимпийским играм.

На игре было немало украинских болельщиков, и мы ощущали их поддержку. Конечно, хотелось, чтобы их было еще больше, но спасибо – их было слышно».

Второй товарищеский поединок подопечные Руслана Ротаня проведут против сборной Парагвая U-23. Спарринг состоится во французском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен» 18 июля, в 19:00 по киевскому времени.