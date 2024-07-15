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15 июля 2024, 22:51 | Обновлено 15 июля 2024, 22:52
308
0

ВИДЕО. В Румынии тренер получил две карточки за 20 секунд и не успокоился

Старт румынской Лиги 1 продолжает дарить яркие моменты

15 июля 2024, 22:51 | Обновлено 15 июля 2024, 22:52
308
0
ВИДЕО. В Румынии тренер получил две карточки за 20 секунд и не успокоился
lpf.ro. Богдан Андонэ

Главный тренер «Ботошани» Богдан Андонэ получил две карточки за 20 секунд в конце домашнего матча против «Оцелула» из Галаца в первом туре румынской Лиги 1 сезона 2024/25.

На 83-й минуте встречи недалеко от штрафной площадки гостей упал форвард «Ботошани» Стефан Бодистян. Рефери Кристиан Молдовяну не увидел нарушения правил и остановил игру спустя пару секунд, когда в центре поля защитник хозяев Александру Цыганашу врезался в спину Юри Чисотти.

Андонэ за излишие эмоции по поводу решения рефери получил желтую карточку, после которой набросился на четвертого арбитра Сорина Вэдану. Молдовяну сразу показал специалисту красную карточку. Но и она не сразу успокоила тренера «Ботошани», который еще две минуты препирался и выбегал на поле.

Встреча в итоге завершилась победой «Оцелула» со счетом 3:2. Украинский вратарь команды из Галаца Максим Ковалев сидел на скамейке запасных.

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чемпионат Румынии по футболу Ботошани Оцелул Галац
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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