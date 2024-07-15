Лучший бомбардир Лиги Европы продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Звездный форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, скорее всего, нынешним летом покинет «Марсель». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Обамеянг продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже согласовал 2-летний контракт с местной «Аль-Кадисией».

Напомним, Обамеянг перешел в «Марсель» летом прошлого года из «Челси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний ветеран стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

Напомним, нынешним летом «Аль-Кадисия» уже подписала капитана «Реала» Начо Фернандеса.