Лучший бомбардир Лиги Европы продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Пьер-Эмерик Обамеянг покинет «Марсель»
Звездный форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, скорее всего, нынешним летом покинет «Марсель». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Обамеянг продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже согласовал 2-летний контракт с местной «Аль-Кадисией».
Напомним, Обамеянг перешел в «Марсель» летом прошлого года из «Челси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний ветеран стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.
Напомним, нынешним летом «Аль-Кадисия» уже подписала капитана «Реала» Начо Фернандеса.
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