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Франция
15 июля 2024, 23:03 | Обновлено 15 июля 2024, 23:11
570
0

Лучший бомбардир Лиги Европы продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг покинет «Марсель»

15 июля 2024, 23:03 | Обновлено 15 июля 2024, 23:11
570
0
Лучший бомбардир Лиги Европы продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Звездный форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, скорее всего, нынешним летом покинет «Марсель». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Обамеянг продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он уже согласовал 2-летний контракт с местной «Аль-Кадисией».

Напомним, Обамеянг перешел в «Марсель» летом прошлого года из «Челси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 35-летний ветеран стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

Напомним, нынешним летом «Аль-Кадисия» уже подписала капитана «Реала» Начо Фернандеса.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Аль-Кадисия трансферы трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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