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  4. Майка РИЧАРДС: «У Англии лучший состав, но не лучшая команда»
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 22:19 |
509
0

Майка РИЧАРДС: «У Англии лучший состав, но не лучшая команда»

Известный защитник – о выступлении сборной Англии

15 июля 2024, 22:19 |
509
0
Майка РИЧАРДС: «У Англии лучший состав, но не лучшая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майка Ричардс

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс поделился своим мнением по поводу выступления команды Гарета Саутгейта на Евро-2024, где англичане в финале проиграли Испании 1:2:

«Я с самого начала говорил, что считаю состав сборной Англии лучшим, но не думаю, что мы лучшая команда с точки зрения всех комбинаций, которые мы ожидаем увидеть. У нас есть тренер, который успешно защищается, выйдя в полуфинал чемпионата мира и двух финалов Евро, и мы не смогли подтолкнуть эту команду вперед так, как она того заслуживает.

Это не унижение Гарета Саутгейта, это просто его тактика. Теперь мы должны двигаться вперед в правильном направлении и играть в тот футбол, в который эти игроки играют на клубном уровне».

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Майка Ричардс сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024
Олег Дидух Источник: BBC
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