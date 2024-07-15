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  4. Следом за Моратой. Милан нацелился на форварда Ромы
Италия
15 июля 2024, 21:55 |
214
0

Следом за Моратой. Милан нацелился на форварда Ромы

Тэмми Абрахам может сменить клуб нынешним летом

15 июля 2024, 21:55 |
214
0
Следом за Моратой. Милан нацелился на форварда Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

«Милан» продолжает работать над усилением атаки. После Альваро Мораты «россонери» намерены подписать еще одного форварда.

По информации итальянских СМИ, «Милан» обратил свое внимание на Тэмми Абрахама из «Ромы», который, скорее всего, покинет римский клуб нынешним летом. Сумма трансфера может составить 17 миллионов евро.

Напомним, большую часть сезона 2023/2024 Абрахам пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена. Суммарно провел 12 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голов и 1 ассистом.

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Тэмми Абрахам Милан Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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