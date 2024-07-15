Следом за Моратой. Милан нацелился на форварда Ромы

«Милан» продолжает работать над усилением атаки. После Альваро Мораты «россонери» намерены подписать еще одного форварда.

По информации итальянских СМИ, «Милан» обратил свое внимание на Тэмми Абрахама из «Ромы», который, скорее всего, покинет римский клуб нынешним летом. Сумма трансфера может составить 17 миллионов евро.

Напомним, большую часть сезона 2023/2024 Абрахам пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена. Суммарно провел 12 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голов и 1 ассистом.