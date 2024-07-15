Испания побила рекорд Англии на Евро

Сборная Испании, забив два мяча англичанам, продлила свою голевую серию в финальных турнирах чемпионатов Европы до 12 матчей. Тем самым «Фурия Роха» установила новый рекорд Euro, превзойдя на одну игру достижение… Англии.

Последний раз испанцы оставались на «сухом пайке» 14 июня 2021 года, разойдясь по нулям в групповом раунде со шведами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 12* Испания 19.06.2021 Польша 1:1 11 Англия 26.06.1996 Германия 1:1 24.06.2012 Италия 0:0 10 Португалия 12.06.2000 Англия 3:2 04.07.2004 Греция 0:1 10 Италия 27.06.2016 Испания 2:0 20.06.2024 Испания 0:1 9 Франция 11.06.2000 Дания 3:0 25.06.2004 Греция 0:1 9 Бельгия 18.06.2016 Ирландия 3:0 17.06.2024 Словакия 0:1 9* Польша 21.06.2016 Украина 1:0 8 ФРГ/Германия 10.06.1988 Италия 1:1 26.06.1992 Дания 0:2 8 Хорватия 17.06.2004 Франция 2:2 18.06.2012 Испания 0:1 8 Португалия 12.06.2016 Венгрия 3:3 27.06.2021 Бельгия 0:1 8* Швейцария 20.06.2021 Турция 3:1

* серия не закончена.