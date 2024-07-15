Испания побила рекорд Англии на Евро
«Фурия Роха» продлила голевую серию на на Euro до 12 матчей
Сборная Испании, забив два мяча англичанам, продлила свою голевую серию в финальных турнирах чемпионатов Европы до 12 матчей. Тем самым «Фурия Роха» установила новый рекорд Euro, превзойдя на одну игру достижение… Англии.
Последний раз испанцы оставались на «сухом пайке» 14 июня 2021 года, разойдясь по нулям в групповом раунде со шведами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
12*
|
Испания
|
19.06.2021
|
Польша
|
1:1
|
|
|
|
11
|
Англия
|
26.06.1996
|
Германия
|
1:1
|
24.06.2012
|
Италия
|
0:0
|
10
|
Португалия
|
12.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
04.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
10
|
Италия
|
27.06.2016
|
Испания
|
2:0
|
20.06.2024
|
Испания
|
0:1
|
9
|
Франция
|
11.06.2000
|
Дания
|
3:0
|
25.06.2004
|
Греция
|
0:1
|
9
|
Бельгия
|
18.06.2016
|
Ирландия
|
3:0
|
17.06.2024
|
Словакия
|
0:1
|
9*
|
Польша
|
21.06.2016
|
Украина
|
1:0
|
|
|
|
8
|
ФРГ/Германия
|
10.06.1988
|
Италия
|
1:1
|
26.06.1992
|
Дания
|
0:2
|
8
|
Хорватия
|
17.06.2004
|
Франция
|
2:2
|
18.06.2012
|
Испания
|
0:1
|
8
|
Португалия
|
12.06.2016
|
Венгрия
|
3:3
|
27.06.2021
|
Бельгия
|
0:1
|
8*
|
Швейцария
|
20.06.2021
|
Турция
|
3:1
|
|
|
* серия не закончена.
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