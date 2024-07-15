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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 21:06 | Обновлено 15 июля 2024, 21:16
464
0

Испания побила рекорд Англии на Евро

«Фурия Роха» продлила голевую серию на на Euro до 12 матчей

15 июля 2024, 21:06 | Обновлено 15 июля 2024, 21:16
464
0
Испания побила рекорд Англии на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании, забив два мяча англичанам, продлила свою голевую серию в финальных турнирах чемпионатов Европы до 12 матчей. Тем самым «Фурия Роха» установила новый рекорд Euro, превзойдя на одну игру достижение… Англии.

Последний раз испанцы оставались на «сухом пайке» 14 июня 2021 года, разойдясь по нулям в групповом раунде со шведами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

12*

Испания

19.06.2021

Польша

1:1

11

Англия

26.06.1996

Германия

1:1

24.06.2012

Италия

0:0

10

Португалия

12.06.2000

Англия

3:2

04.07.2004

Греция

0:1

10

Италия

27.06.2016

Испания

2:0

20.06.2024

Испания

0:1

9

Франция

11.06.2000

Дания

3:0

25.06.2004

Греция

0:1

9

Бельгия

18.06.2016

Ирландия

3:0

17.06.2024

Словакия

0:1

9*

Польша

21.06.2016

Украина

1:0

8

ФРГ/Германия

10.06.1988

Италия

1:1

26.06.1992

Дания

0:2

8

Хорватия

17.06.2004

Франция

2:2

18.06.2012

Испания

0:1

8

Португалия

12.06.2016

Венгрия

3:3

27.06.2021

Бельгия

0:1

8*

Швейцария

20.06.2021

Турция

3:1

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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