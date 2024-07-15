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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 20:47 | Обновлено 15 июля 2024, 21:01
118
0

Англия потерпела первое с ЧЕ-2016 поражение в игровое время

Беспроигрышная серия англичан составила 13 матчей

15 июля 2024, 20:47 | Обновлено 15 июля 2024, 21:01
118
0
Англия потерпела первое с ЧЕ-2016 поражение в игровое время
Getty Images/Global Images Ukraine

Англия, уступив Испании (1:2), прервала свою беспроигрышную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 13 матчей (8 побед и 5 ничьих). Всего одной игры не хватило англичанам, чтобы повторить рекорд Euro, принадлежащий испанцам. Последний раз британцы терпели фиаско в игровое время 27 июня 2016 года – 1:2 в 1/8 финала с Исландией. Между тем отличный плацдарм для побития своего рекорда создала «Фурия Роха», чья серия без поражений после выигрыша у Англии достигла 13 матчей (9 побед и 4 ничьи).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

(без учета серий пенальти)

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

14 (+11=3)

Испания

10.06.2008

Россия

4:1

21.06.2016

Хорватия

1:2

13* (+9=4)

Испания

14.06.2021

Швеция

0:0

13 (+8=5)

Англия

13.06.2021

Хорватия

1:0

14.07.2024

Испания

1:2

12 (+7=5)

Португалия

13.06.2012

Дания

3:2

19.06.2021

Германия

2:4

10 (+7=3)

ФРГ

14.06.1972

Бельгия

2:1

20.06.1984

Испания

0:1

10 (+7=3)

Нидерланды

15.06.1988

Англия

3:1

18.06.1996

Англия

1:4

10 (+7=3)

Италия

27.06.2016

Испания

2:0

20.06.2024

Испания

0:1

10 (+5=5)

Англия

17.06.2004

Швейцария

3:0

27.06.2016

Исландия

1:2

10 (+4=6)

Италия

05.06.1968

СССР

0:0

22.06.1988

СССР

0:2

8* (+3=5)

Швейцария

20.06.2021

Турция

3:1

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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