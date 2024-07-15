Англия потерпела первое с ЧЕ-2016 поражение в игровое время
Беспроигрышная серия англичан составила 13 матчей
Англия, уступив Испании (1:2), прервала свою беспроигрышную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 13 матчей (8 побед и 5 ничьих). Всего одной игры не хватило англичанам, чтобы повторить рекорд Euro, принадлежащий испанцам. Последний раз британцы терпели фиаско в игровое время 27 июня 2016 года – 1:2 в 1/8 финала с Исландией. Между тем отличный плацдарм для побития своего рекорда создала «Фурия Роха», чья серия без поражений после выигрыша у Англии достигла 13 матчей (9 побед и 4 ничьи).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
(без учета серий пенальти)
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
14 (+11=3)
|
Испания
|
10.06.2008
|
Россия
|
4:1
|
21.06.2016
|
Хорватия
|
1:2
|
13* (+9=4)
|
Испания
|
14.06.2021
|
Швеция
|
0:0
|
|
|
|
13 (+8=5)
|
Англия
|
13.06.2021
|
Хорватия
|
1:0
|
14.07.2024
|
Испания
|
1:2
|
12 (+7=5)
|
Португалия
|
13.06.2012
|
Дания
|
3:2
|
19.06.2021
|
Германия
|
2:4
|
10 (+7=3)
|
ФРГ
|
14.06.1972
|
Бельгия
|
2:1
|
20.06.1984
|
Испания
|
0:1
|
10 (+7=3)
|
Нидерланды
|
15.06.1988
|
Англия
|
3:1
|
18.06.1996
|
Англия
|
1:4
|
10 (+7=3)
|
Италия
|
27.06.2016
|
Испания
|
2:0
|
20.06.2024
|
Испания
|
0:1
|
10 (+5=5)
|
Англия
|
17.06.2004
|
Швейцария
|
3:0
|
27.06.2016
|
Исландия
|
1:2
|
10 (+4=6)
|
Италия
|
05.06.1968
|
СССР
|
0:0
|
22.06.1988
|
СССР
|
0:2
|
8* (+3=5)
|
Швейцария
|
20.06.2021
|
Турция
|
3:1
|
|
|
* серия не закончена.
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Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля