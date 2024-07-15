Англия потерпела первое с ЧЕ-2016 поражение в игровое время

Англия, уступив Испании (1:2), прервала свою беспроигрышную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 13 матчей (8 побед и 5 ничьих). Всего одной игры не хватило англичанам, чтобы повторить рекорд Euro, принадлежащий испанцам. Последний раз британцы терпели фиаско в игровое время 27 июня 2016 года – 1:2 в 1/8 финала с Исландией. Между тем отличный плацдарм для побития своего рекорда создала «Фурия Роха», чья серия без поражений после выигрыша у Англии достигла 13 матчей (9 побед и 4 ничьи).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

(без учета серий пенальти)

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 14 (+11=3) Испания 10.06.2008 Россия 4:1 21.06.2016 Хорватия 1:2 13* (+9=4) Испания 14.06.2021 Швеция 0:0 13 (+8=5) Англия 13.06.2021 Хорватия 1:0 14.07.2024 Испания 1:2 12 (+7=5) Португалия 13.06.2012 Дания 3:2 19.06.2021 Германия 2:4 10 (+7=3) ФРГ 14.06.1972 Бельгия 2:1 20.06.1984 Испания 0:1 10 (+7=3) Нидерланды 15.06.1988 Англия 3:1 18.06.1996 Англия 1:4 10 (+7=3) Италия 27.06.2016 Испания 2:0 20.06.2024 Испания 0:1 10 (+5=5) Англия 17.06.2004 Швейцария 3:0 27.06.2016 Исландия 1:2 10 (+4=6) Италия 05.06.1968 СССР 0:0 22.06.1988 СССР 0:2 8* (+3=5) Швейцария 20.06.2021 Турция 3:1

* серия не закончена.