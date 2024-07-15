Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Стали известны стартовые составы
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 20:19 |
332
2

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Стали известны стартовые составы

Первый матч украинцев на юниорском Евро-2024

15 июля 2024, 20:19 |
332
2
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Стали известны стартовые составы
УАФ

Сегодня, 15 июля сборная Украины U-19 в первом туре чемпионата Европы-2024 сыграет против ровесников из Северной Ирландии. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Северная Ирландия U-19: Чарльз, Леннон, МакКаллион, Бриггс, Томпсон, Макклюр, Трикетт, Барр, Гленфилд, Моррисон, Грэм

Украина U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткевич, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов

По теме:
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Прогноз на матч Евро-2024 U-19
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Северная Ирландия - Украина сборная Северной Ирландии по футболу U-19 стартовые составы
Олег Дидух Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду
Футбол | 15 июля 2024, 19:02 0
«Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду
«Не хватает игроков». Ротань недоволен заявкой на Олимпиаду

Разрешено иметь всего 18 футболистов

ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Футбол | 15 июля 2024, 11:32 5
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы

Аргентинец из-за травмы был заменен на 66-й минуте

Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.07.2024, 00:30
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
Футбол | 15.07.2024, 01:19
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 20:01
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
И в запасе Пономаренко нет
Ответить
+2
Nba37
А почему Пономаренко нет в старте 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
13.07.2024, 22:34 1
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
14.07.2024, 07:44
Бокс
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 1
Футбол
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 2
Футбол
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
13.07.2024, 18:05 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем