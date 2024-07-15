Чемпионат Европы15 июля 2024, 20:19 |
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Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Стали известны стартовые составы
Первый матч украинцев на юниорском Евро-2024
15 июля 2024, 20:19 |
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Сегодня, 15 июля сборная Украины U-19 в первом туре чемпионата Европы-2024 сыграет против ровесников из Северной Ирландии. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Северная Ирландия U-19: Чарльз, Леннон, МакКаллион, Бриггс, Томпсон, Макклюр, Трикетт, Барр, Гленфилд, Моррисон, Грэм
Украина U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткевич, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов
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