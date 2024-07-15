Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 июля сборная Украины U-19 в первом туре чемпионата Европы-2024 сыграет против ровесников из Северной Ирландии. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Северная Ирландия U-19: Чарльз, Леннон, МакКаллион, Бриггс, Томпсон, Макклюр, Трикетт, Барр, Гленфилд, Моррисон, Грэм

Украина U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Маткевич, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов