Экс-игрок Карпат «прошелся» по Мирону и Остапу Маркевичам

Бывший игрок «Карпат» Егор Демченко раскритиковал главного тренера львовян Мирона Маркевича и его сына и экс-ассистента Остапа:

«Ну если честно, то ожидания относительно Мирона Маркевича у меня были другие, отношение к футболистам было не на самом высоком уровне, и от Остапа Мироновича также. Мне даже не позволяли тренироваться в общей группе, я работал отдельно от команды. И не понимаю, чем я заслужил такое отношение к себе!

У Остапа Маркевича было очень много полномочий, уважения к игрокам у него почти не было, это очень высокомерный человек, который слышит только себя и все».