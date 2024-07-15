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  4. Экс-игрок Карпат «прошелся» по Мирону и Остапу Маркевичам
Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 19:23 |
1391
0

Экс-игрок Карпат «прошелся» по Мирону и Остапу Маркевичам

Егор Демченко раскритиковал тренерский штаб «Карпат»

15 июля 2024, 19:23 |
1391
0
Экс-игрок Карпат «прошелся» по Мирону и Остапу Маркевичам
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший игрок «Карпат» Егор Демченко раскритиковал главного тренера львовян Мирона Маркевича и его сына и экс-ассистента Остапа:

«Ну если честно, то ожидания относительно Мирона Маркевича у меня были другие, отношение к футболистам было не на самом высоком уровне, и от Остапа Мироновича также. Мне даже не позволяли тренироваться в общей группе, я работал отдельно от команды. И не понимаю, чем я заслужил такое отношение к себе!

У Остапа Маркевича было очень много полномочий, уважения к игрокам у него почти не было, это очень высокомерный человек, который слышит только себя и все».

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Егор Демченко Остап Маркевич Мирон Маркевич Карпаты Львов
Олег Дидух Источник: Telegram
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