ВИДЕО. Не хуже Ямала. Два гола-шедевра в румынской Лиге 1

Сразу два эффектных гола дальними ударами принес первый тур сезона 2024/25 в румынской Лиге 1, который стартовал на выходных.

В домашнем матче бухарестского «Стяуа» против «Университати» из Клуж-Напоки Александру Муси открыл счет сразу после перерыва. Возле дуги штрафной площадки гостей Муси принял пас от Адриана Шута и вторым касанием пробил рядом с правой от вратаря Эдвинаса Гертмонаса стойкой. Но через несколько минут «Университатя» получила право на пенальти, который реализовал Дан Нистор и матч завершился вничью 1:1.

А в матче «ЧФР» из Клуж-Напоки против столичного «Динамо» гол Панайотиса Тахцидиса в компенсированное время принес хозяевам победу со счетом 3:2. Даниэль Бирлигя, который после выхода на замену также забил в этой встрече, в окружении нескольких защитников откатил мяч Тахцидису, а грек от дуги штрафной площадки низом отправил его в левый от вратаря Аднана Голубовича угол ворот.