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15 июля 2024, 17:33 | Обновлено 15 июля 2024, 17:45
443
0

ВИДЕО. Не хуже Ямала. Два гола-шедевра в румынской Лиге 1

Два красивых гола дальними ударами в первом туре чемпионата Румынии

15 июля 2024, 17:33 | Обновлено 15 июля 2024, 17:45
443
0
ВИДЕО. Не хуже Ямала. Два гола-шедевра в румынской Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Панайотис Тахцидис

Сразу два эффектных гола дальними ударами принес первый тур сезона 2024/25 в румынской Лиге 1, который стартовал на выходных.

В домашнем матче бухарестского «Стяуа» против «Университати» из Клуж-Напоки Александру Муси открыл счет сразу после перерыва. Возле дуги штрафной площадки гостей Муси принял пас от Адриана Шута и вторым касанием пробил рядом с правой от вратаря Эдвинаса Гертмонаса стойкой. Но через несколько минут «Университатя» получила право на пенальти, который реализовал Дан Нистор и матч завершился вничью 1:1.

А в матче «ЧФР» из Клуж-Напоки против столичного «Динамо» гол Панайотиса Тахцидиса в компенсированное время принес хозяевам победу со счетом 3:2. Даниэль Бирлигя, который после выхода на замену также забил в этой встрече, в окружении нескольких защитников откатил мяч Тахцидису, а грек от дуги штрафной площадки низом отправил его в левый от вратаря Аднана Голубовича угол ворот.

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Динамо Бухарест ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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