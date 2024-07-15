Оболонь дома проиграла Эпицентру в товарищеском матче

В очередном контрольном матче во время подготовки к новому сезону УПЛ Оболонь на своей базе принимала Эпицентр.

Старт поединка оказался удачным для гостей. Сначала на 2-й минуте неточной передачей Назария Федоривского воспользовался плеймейкер Эпицентра Андрей Беженар и поразил пустые ворота. Через четыре минуты прострел с левого фланга форварда гостей Даниила Кравчука неудачно срезал в свои ворота Владислав Приймак.

В середине первого тайма оболонцы сумели уравнять результат. На 26-й минуте Александр Осман прострелил на Ростислава Тарануху, и форвард оболонцев обыграл с близкого расстояния Чернобая. На 31-й минуте Василий Курко после подачи углового и скидки Приймака сравнял счет (2:2).

Под конец тайма Эпицентру удались два атаки. На 38-й минуте Иван Бендера воспользовался передачей экс-игрока Оболони Евгения Запорожца и обыграл Рыбку. Похожий гол забил на последней минуте первого тайма также Даниил Кравчук (4:2).

Вторая половина игры завершилась без голов, несмотря на то, что хорошие моменты у Оболони имели Лях и Витенчук, а у Эпицентра Миронюк и Беженар.

Товарищеский матч

14 июля. Буча. УТБ ФК Оболонь

18:00. Оболонь Киев – Эпицентр Каменец-Подольский – 2:4 (2:4)

Голы: Тарануха, 26, Курко, 31 – Беженар, 2, Кравчук, 6, 45+1, Бендера, 38

Оболонь (1-й тайм): Федоривский (Рыбка 31), Осман, Приймак, Курко, Лукьянчук, Черненко, Косовский, Теслюк, Груша, Слободян, Тарануха.

Оболонь (2-й тайм): Рыбка (Марченко 61), Грисьо, Карась, Дубко, Суханов, Бычек, Витенчук, Мороз, Мединский, Вишневский, Теслюк (Лях 64).

Эпицентр: Чернобай, Жмуйда, Мороз, Григоращук, Кристин С., Липовуз, Беженар, Запорожец, Бендера, Процив, Кравчук.

На замену выходили: Жмурко, Кристин В., Полюлях, Равлик, Павлученко, Миронюк, Ляшенко.

Видеообзор матча