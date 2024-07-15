Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь дома проиграла Эпицентру в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Оболонь
14.07.2024 18:00 – FT 2 : 4
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 16:23 | Обновлено 15 июля 2024, 16:54
96
0

Оболонь дома проиграла Эпицентру в товарищеском матче

Хозяева забили два мяча, но что гости ответили 4 точными ударами

15 июля 2024, 16:23 | Обновлено 15 июля 2024, 16:54
96
0
Оболонь дома проиграла Эпицентру в товарищеском матче
ФК Оболонь

В очередном контрольном матче во время подготовки к новому сезону УПЛ Оболонь на своей базе принимала Эпицентр.

Старт поединка оказался удачным для гостей. Сначала на 2-й минуте неточной передачей Назария Федоривского воспользовался плеймейкер Эпицентра Андрей Беженар и поразил пустые ворота. Через четыре минуты прострел с левого фланга форварда гостей Даниила Кравчука неудачно срезал в свои ворота Владислав Приймак.

В середине первого тайма оболонцы сумели уравнять результат. На 26-й минуте Александр Осман прострелил на Ростислава Тарануху, и форвард оболонцев обыграл с близкого расстояния Чернобая. На 31-й минуте Василий Курко после подачи углового и скидки Приймака сравнял счет (2:2).

Под конец тайма Эпицентру удались два атаки. На 38-й минуте Иван Бендера воспользовался передачей экс-игрока Оболони Евгения Запорожца и обыграл Рыбку. Похожий гол забил на последней минуте первого тайма также Даниил Кравчук (4:2).

Вторая половина игры завершилась без голов, несмотря на то, что хорошие моменты у Оболони имели Лях и Витенчук, а у Эпицентра Миронюк и Беженар.

Товарищеский матч

14 июля. Буча. УТБ ФК Оболонь

18:00. Оболонь Киев – Эпицентр Каменец-Подольский – 2:4 (2:4)

Голы: Тарануха, 26, Курко, 31 – Беженар, 2, Кравчук, 6, 45+1, Бендера, 38

Оболонь (1-й тайм): Федоривский (Рыбка 31), Осман, Приймак, Курко, Лукьянчук, Черненко, Косовский, Теслюк, Груша, Слободян, Тарануха.

Оболонь (2-й тайм): Рыбка (Марченко 61), Грисьо, Карась, Дубко, Суханов, Бычек, Витенчук, Мороз, Мединский, Вишневский, Теслюк (Лях 64).

Эпицентр: Чернобай, Жмуйда, Мороз, Григоращук, Кристин С., Липовуз, Беженар, Запорожец, Бендера, Процив, Кравчук.

На замену выходили: Жмурко, Кристин В., Полюлях, Равлик, Павлученко, Миронюк, Ляшенко.

Видеообзор матча

По теме:
Большой голепад. Чернигов обыграл ФСК Мариуполь в результативном спарринге
Верес снова пропустил 4 мяча и проиграл тернопольской Ниве
Черкасский ЛНЗ выиграл товарищеский матч у команды Левый Берег
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Ростислав Тарануха Василий Курко Даниил Кравчук Первая лига Украины
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Футбол | 15 июля 2024, 16:49 0
Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут
Футбол | 15 июля 2024, 14:49 4
Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут
Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут

Нико Уильямс может перейти в каталонскую команду

Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Бокс | 15.07.2024, 07:53
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.07.2024, 00:30
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Футбол | 15.07.2024, 08:42
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
«Является ли Усик безупречным бойцом?» Питер Фьюри высказался об Александре
13.07.2024, 22:34 1
Бокс
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
13.07.2024, 18:05 27
Теннис
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 2
Футбол
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:36 6
Футбол
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 14
Футбол
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем