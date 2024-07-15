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  4. Хацкевич признался, планирует ли он возвращаться в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 15:08 |
503
1

Хацкевич признался, планирует ли он возвращаться в УПЛ

Наставник намекнул на возвращение в украинскую лигу

15 июля 2024, 15:08 |
503
1
Хацкевич признался, планирует ли он возвращаться в УПЛ
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич ответил на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться к тренерской работе в украинский чемпионат.

– Вы говорили, что в начале лета планируете вернуться в Украину. Но пока что не приехали. Почему и стоит ли вас ждать?

– Я бы не хотел на эту тему говорить. Есть мои личные дела, которые нужно завершить здесь. Я понимаю, что вам нужен более четкий мой ответ и поэтому скажу так – coming soon (скоро).

Последним клубом, который тренировал Хацкевич был польский «Заглембе». С 2017 по 2019 Хацкевич тренировал «Динамо».

Ранее Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро.

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Заглембе Сосновец Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Александр Хацкевич
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Перець
От кому цей фізкультурник потрібен, фанати польські мало піз.. ей дали 
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