Хацкевич признался, планирует ли он возвращаться в УПЛ

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич ответил на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться к тренерской работе в украинский чемпионат.

– Вы говорили, что в начале лета планируете вернуться в Украину. Но пока что не приехали. Почему и стоит ли вас ждать?

– Я бы не хотел на эту тему говорить. Есть мои личные дела, которые нужно завершить здесь. Я понимаю, что вам нужен более четкий мой ответ и поэтому скажу так – coming soon (скоро).

Последним клубом, который тренировал Хацкевич был польский «Заглембе». С 2017 по 2019 Хацкевич тренировал «Динамо».

Ранее Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро.