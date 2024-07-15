Хацкевич признался, планирует ли он возвращаться в УПЛ
Наставник намекнул на возвращение в украинскую лигу
Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич ответил на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться к тренерской работе в украинский чемпионат.
– Вы говорили, что в начале лета планируете вернуться в Украину. Но пока что не приехали. Почему и стоит ли вас ждать?
– Я бы не хотел на эту тему говорить. Есть мои личные дела, которые нужно завершить здесь. Я понимаю, что вам нужен более четкий мой ответ и поэтому скажу так – coming soon (скоро).
Последним клубом, который тренировал Хацкевич был польский «Заглембе». С 2017 по 2019 Хацкевич тренировал «Динамо».
Ранее Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро.
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