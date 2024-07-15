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  4. ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024
Кубок Америки
15 июля 2024, 14:44 |
1610
1

ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024

Аргентина победила в финальном матче Колумбию со счетом 1:0

15 июля 2024, 14:44 |
1610
1
ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который не смог доиграть финальный матч из-за травмы, отреагировал на триумф Альбиселесте на турнире.

«Еще один!», – подписал фото Месси, на котором он запечатлен с двумя трофеями Копы Америки.

Месси со сборной Аргентины выиграл второй трофей Копы Америки, в его активе также победа на чемпионате мира 2022.

ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024 года

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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T-800
не удивлюсь, если Дани Алвесу ОИ шла как титул (за 16 или 21 год), но только упоротые не считают это за титул Месси, на той самой ОИ в Пекине (08)
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