В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который не смог доиграть финальный матч из-за травмы, отреагировал на триумф Альбиселесте на турнире.

«Еще один!», – подписал фото Месси, на котором он запечатлен с двумя трофеями Копы Америки.

Месси со сборной Аргентины выиграл второй трофей Копы Америки, в его активе также победа на чемпионате мира 2022.

ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024 года