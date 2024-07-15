ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024
Аргентина победила в финальном матче Колумбию со счетом 1:0
В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
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Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который не смог доиграть финальный матч из-за травмы, отреагировал на триумф Альбиселесте на турнире.
«Еще один!», – подписал фото Месси, на котором он запечатлен с двумя трофеями Копы Америки.
Месси со сборной Аргентины выиграл второй трофей Копы Америки, в его активе также победа на чемпионате мира 2022.
ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024 года
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