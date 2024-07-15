ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Манчестер Юнайтед перешел в Вильярреал

19-летний центрбек «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала перешел в испанский «Вильярреал», сообщает официальный сайт «желтой субмарины».

Контракт Камбвала рассчитан на пять лет – до июля 2029-го.

О сумме сделки стороны не сообщают, однако ранее в СМИ писали, что «Вильярреал» заплатит за французского бека конголезского происхождения 10 миллионов евро, а у МЮ будет опция обратного выкупа игрока.

«Манчестер Юнайтед» подписал Камбвала из «Сошо» в октябре 2020 года за 4 миллиона евро. В стане «красных дьяволов» защитник сыграл 10 официальных поединков.