ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Манчестер Юнайтед перешел в Вильярреал
«Желтая субмарина» подписала Вилли Камбвала
19-летний центрбек «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала перешел в испанский «Вильярреал», сообщает официальный сайт «желтой субмарины».
Контракт Камбвала рассчитан на пять лет – до июля 2029-го.
О сумме сделки стороны не сообщают, однако ранее в СМИ писали, что «Вильярреал» заплатит за французского бека конголезского происхождения 10 миллионов евро, а у МЮ будет опция обратного выкупа игрока.
«Манчестер Юнайтед» подписал Камбвала из «Сошо» в октябре 2020 года за 4 миллиона евро. В стане «красных дьяволов» защитник сыграл 10 официальных поединков.
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