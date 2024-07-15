Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Манчестер Юнайтед перешел в Вильярреал
Испания
15 июля 2024, 14:30 |
713
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Манчестер Юнайтед перешел в Вильярреал

«Желтая субмарина» подписала Вилли Камбвала

15 июля 2024, 14:30 |
713
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Манчестер Юнайтед перешел в Вильярреал
villarrealcf.es. Вилли Камбвала (справа)

19-летний центрбек «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала перешел в испанский «Вильярреал», сообщает официальный сайт «желтой субмарины».

Контракт Камбвала рассчитан на пять лет – до июля 2029-го.

О сумме сделки стороны не сообщают, однако ранее в СМИ писали, что «Вильярреал» заплатит за французского бека конголезского происхождения 10 миллионов евро, а у МЮ будет опция обратного выкупа игрока.

«Манчестер Юнайтед» подписал Камбвала из «Сошо» в октябре 2020 года за 4 миллиона евро. В стане «красных дьяволов» защитник сыграл 10 официальных поединков.

По теме:
Барселона определила главную трансферную цель. Переговоры уже идут
Скандальный легионер Динамо может перебраться в клуб из ОАЭ
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Вильярреал Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Вильярреал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
Футбол | 15 июля 2024, 04:05 1
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24

В решающем поединке чемпионата Европы Англия проиграла Испании со счетом 1:2

Заметки под вой генератора. Чем запомнится Евро-2024 украинским болельщикам
Футбол | 15 июля 2024, 13:30 6
Заметки под вой генератора. Чем запомнится Евро-2024 украинским болельщикам
Заметки под вой генератора. Чем запомнится Евро-2024 украинским болельщикам

17-й розыгрыш континентального первенства стал историей…

ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024
Футбол | 15.07.2024, 14:44
ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024
ФОТО. Месси отреагировал на триумф Аргентины на Копа Америка 2024
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Футбол | 15.07.2024, 08:42
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 20:01
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 2
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
14.07.2024, 13:12 2
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 14
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 170
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая
Ничья Динамо, гол плюс пас Мудрика, бронза Уругвая
14.07.2024, 07:06
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем