Вильярреал за 10 млн евро подпишет центрбека Манчестер Юнайтед
Вилли Камбвала продолжит карьеру в Испании
Клуб испанской Ла Лиги «Вильярреал» договорился о переходе 19-летнего центрбека «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала.
Французский футболист конголезского происхождения уже успешно завершил медицинский осмотр в испанском клубе.
За Камбвала «Вильярреал» заплатит 10 миллионов евро.
У «Манчестер Юнайтед» останется опция обратного выкупа защитника, а также английский клуб сможет рассчитывать на определенный процент от последующей продажи игрока.
В МЮ Камбвала перешел из «Сошо» в октябре 2020 года за 4 миллиона евро. В стане «красных дьяволов» провел 10 официальных поединков.
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