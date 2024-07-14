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  4. Вильярреал за 10 млн евро подпишет центрбека Манчестер Юнайтед
Англия
14 июля 2024, 17:54 |
402
0

Вильярреал за 10 млн евро подпишет центрбека Манчестер Юнайтед

Вилли Камбвала продолжит карьеру в Испании

14 июля 2024, 17:54 |
402
0
Вильярреал за 10 млн евро подпишет центрбека Манчестер Юнайтед
instagram.com/willy_kams

Клуб испанской Ла Лиги «Вильярреал» договорился о переходе 19-летнего центрбека «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала.

Французский футболист конголезского происхождения уже успешно завершил медицинский осмотр в испанском клубе.

За Камбвала «Вильярреал» заплатит 10 миллионов евро.

У «Манчестер Юнайтед» останется опция обратного выкупа защитника, а также английский клуб сможет рассчитывать на определенный процент от последующей продажи игрока.

В МЮ Камбвала перешел из «Сошо» в октябре 2020 года за 4 миллиона евро. В стане «красных дьяволов» провел 10 официальных поединков.

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Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
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