Вильярреал за 10 млн евро подпишет центрбека Манчестер Юнайтед

Клуб испанской Ла Лиги «Вильярреал» договорился о переходе 19-летнего центрбека «Манчестер Юнайтед» Вилли Камбвала.

Французский футболист конголезского происхождения уже успешно завершил медицинский осмотр в испанском клубе.

За Камбвала «Вильярреал» заплатит 10 миллионов евро.

У «Манчестер Юнайтед» останется опция обратного выкупа защитника, а также английский клуб сможет рассчитывать на определенный процент от последующей продажи игрока.

В МЮ Камбвала перешел из «Сошо» в октябре 2020 года за 4 миллиона евро. В стане «красных дьяволов» провел 10 официальных поединков.