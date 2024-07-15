Экс-тренер Шахтера назвал главную причину провала сборной Украины на Евро
Патрик ван Леувен – о выступлении украинцев на ЧЕ
Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е с четырьмя очками.
Бывший наставник донецкого «Шахтера» и луганской «Зари» Патрик ван Леувен рассказал, чего не хватило сборной Украины для успешного выступления на турнире.
«Не хватило концентрации в первом матче, который всегда самый важный! Просто берите очки против Румынии и не жалуйтесь потом на неудачу. Всегда обидно, когда твоя команда вылетает из турнира, находясь не просто лучшей среди 4 мест, но и лучше, чем некоторые третьи команды в своих группах», – сказал Патрик ван Леувен.
Ранее Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро.
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