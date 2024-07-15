Король Великобритании обратился к Саутгейту после поражения в финале Евро

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После завершения матча Король Великобритании Чарльз III написал письмо наставнику Трех львов Гарету Саутгейту.

«Победа ускользнула от нас этим вечером, но мы с женой просим вас и вашу команду высоко держать голову! Все, кто участвует в спортивных соревнованиях любого уровня, знают, насколько болезненным может быть результат, когда победа была так близко.

Но, пожалуйста, знайте, что ваш успех в выходе в финал Евро-2024 является очень большим достижением, которым должна гордиться нация, которая будет продолжать болеть за Трех львов, я не сомневаюсь, впереди нас ждут триумфы», – написал Чарльз III.