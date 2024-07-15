Ямал отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Вингер сборной Испании Ламин Ямал, который отметился в финале ассистом, прокомментировал триумф Красной фурии на турнире.

«Это была моя мечта, я очень счастлив сейчас. Жду возвращения в Испанию, чтобы отпраздновать этот триумф вместе со всеми нашими фанатами. Это лучший подарок на день рождения. Когда англичане отыгрались, было тяжело. Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы умеем обернуть все в свою пользу», – сказал Ямал.

Ямал отметился на Евро-2024 одним голом и отдал четыре результативные передачи. Он был признан лучшим молодым игроком турнира.