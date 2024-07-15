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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 12:48 | Обновлено 15 июля 2024, 13:42
2071
0

Ямал отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024

Талантливый вингер отметился результативной передачей в финале против Англии

15 июля 2024, 12:48 | Обновлено 15 июля 2024, 13:42
2071
0
Ямал отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вингер сборной Испании Ламин Ямал, который отметился в финале ассистом, прокомментировал триумф Красной фурии на турнире.

«Это была моя мечта, я очень счастлив сейчас. Жду возвращения в Испанию, чтобы отпраздновать этот триумф вместе со всеми нашими фанатами. Это лучший подарок на день рождения. Когда англичане отыгрались, было тяжело. Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы умеем обернуть все в свою пользу», – сказал Ямал.

Ямал отметился на Евро-2024 одним голом и отдал четыре результативные передачи. Он был признан лучшим молодым игроком турнира.

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сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия Ламин Ямал
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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