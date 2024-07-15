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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 12:14 | Обновлено 15 июля 2024, 12:29
859
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»

Экс-главный тренер сборной Украины прокомментировал победу Испании в финале Евро-2024

15 июля 2024, 12:14 | Обновлено 15 июля 2024, 12:29
859
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Сборная Испании взяла верх над командой Англии 2:1 и стала чемпионом Евро-2024, который проходил в Германии.

Заслуженный тренер Украины и бывший рулевой сине-желтых Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего финала в Берлине.

- На мой взгляд, сборная Испании завоевала титул лучшей команды европейского континента заслуженно. Пожалуй, рулевому англичан Саутгейту не стоило выпускать на поле лидера нападения Кейна. И не только потому, что ему никак не удается преодолеть проклятие в виде завоевания титулов как на клубном уровне, так и в выступлениях за сборную. Просто Кейн сейчас далек от своей лучшей спортивной формы и вчера банально выпадал из британского ансамбля.

Красная фурия превосходила британцев прежде всего в скорости принятия решений на футбольном поле. К тому же наставник испанцев Луис де ла Фуэнте лучше контролировал ход событий на поле. Чего только стоит выход на замену Оярсабаля, который и стал автором победного гола.

В целом англичане могли сыграть на равных с испанцами, только если бы фарт был на их стороне. Но и фортуна чаще в Берлине улыбалась испанцам. Вспомните хотя бы эпизод под занавес поединка, когда Ольмо выбил мяч с линии ворот.

Своей игрой на марафонской дистанции Евро-2024 Испания заслужила на титул лучшей на континенте, – сказал Маркевич.

Ранее мы сообщали, что испанский нападающий Микель Оярсабаль, который отметился победным голом в финале Евро, прокомментировал победу Красной фурии.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Игорь
Кейн з його фартовістю напевно навіть з МС або Реалом нічого не виграв би)
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0
_Quantum19_
Погоджуся з Мироном Богдановичем. Саутгейту треба було Воткінса випускати з перших хвилин. Тоді б англійці ще в першому таймі вирішили б хід матчу на свою користь. А у другому зберегли б бажаний для себе результат.
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