Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Экс-главный тренер сборной Украины прокомментировал победу Испании в финале Евро-2024
Сборная Испании взяла верх над командой Англии 2:1 и стала чемпионом Евро-2024, который проходил в Германии.
Заслуженный тренер Украины и бывший рулевой сине-желтых Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего финала в Берлине.
- На мой взгляд, сборная Испании завоевала титул лучшей команды европейского континента заслуженно. Пожалуй, рулевому англичан Саутгейту не стоило выпускать на поле лидера нападения Кейна. И не только потому, что ему никак не удается преодолеть проклятие в виде завоевания титулов как на клубном уровне, так и в выступлениях за сборную. Просто Кейн сейчас далек от своей лучшей спортивной формы и вчера банально выпадал из британского ансамбля.
Красная фурия превосходила британцев прежде всего в скорости принятия решений на футбольном поле. К тому же наставник испанцев Луис де ла Фуэнте лучше контролировал ход событий на поле. Чего только стоит выход на замену Оярсабаля, который и стал автором победного гола.
В целом англичане могли сыграть на равных с испанцами, только если бы фарт был на их стороне. Но и фортуна чаще в Берлине улыбалась испанцам. Вспомните хотя бы эпизод под занавес поединка, когда Ольмо выбил мяч с линии ворот.
Своей игрой на марафонской дистанции Евро-2024 Испания заслужила на титул лучшей на континенте, – сказал Маркевич.
Ранее мы сообщали, что испанский нападающий Микель Оярсабаль, который отметился победным голом в финале Евро, прокомментировал победу Красной фурии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два
Четвертый титул для «Фурии» или первый для «трех львов»