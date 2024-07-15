Малиновский назвал игрока сборной Украины, который станет хорошим тренером
Также Руслан ответил на другие интересные воросы
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский ответил на неожиданные вопросы об игроках национальной команды.
– Кого бы ты взял с собой на драку?
– Бущана.
– Почему?
– Да ему и драться не нужно. Он просто посмотрит на людей – они убегут.
– Кто сидит на галерке в автобусе?
– Шапаренко, Миколенко, Зинченко и Яремчук.
– Кто лучше всего шутит?
– Бущан и Сваток.
– Кто станет хорошим тренером?
– Давайте я скажу, что Сергей Сидорчук, – сказал Руслан.
Ранее сообщалось, что Малиновский не поехал на сборы вместе с клубом.
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