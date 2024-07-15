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Сборная УКРАИНЫ
15 июля 2024, 11:55 | Обновлено 15 июля 2024, 12:30
1570
0

Малиновский назвал игрока сборной Украины, который станет хорошим тренером

Также Руслан ответил на другие интересные воросы

15 июля 2024, 11:55 | Обновлено 15 июля 2024, 12:30
1570
0
Малиновский назвал игрока сборной Украины, который станет хорошим тренером
УАФ. Руслан Малиновский

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский ответил на неожиданные вопросы об игроках национальной команды.

– Кого бы ты взял с собой на драку?
– Бущана.

– Почему?
– Да ему и драться не нужно. Он просто посмотрит на людей – они убегут.

– Кто сидит на галерке в автобусе?
– Шапаренко, Миколенко, Зинченко и Яремчук.

– Кто лучше всего шутит?
– Бущан и Сваток.

– Кто станет хорошим тренером?
– Давайте я скажу, что Сергей Сидорчук, – сказал Руслан.

Ранее сообщалось, что Малиновский не поехал на сборы вместе с клубом.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Георгий Бущан Сергей Сидорчук
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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