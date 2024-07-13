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  4. Игрок сборной Украины не поехал на сборы вместе с клубом. Известна причина
Италия
13 июля 2024, 01:15 |
586
0

Игрок сборной Украины не поехал на сборы вместе с клубом. Известна причина

Руслан Малиновский пока не присоединился к итальянскому «Дженоа»

13 июля 2024, 01:15 |
586
0
Игрок сборной Украины не поехал на сборы вместе с клубом. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

31-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский не поехал на сборы вместе с итальянским «Дженоа».

Пресс-служба «грифонов» опубликовала заявку в официальном X (Twitter) команды, в которую украинец не попал.

Сейчас Малиновский находится в отпуске. Руслан проводит время со своей семьей.

Отпуск предоставил ему клуб, потому что украинец не успел вовремя отдохнуть из-за участия на Евро вместе со сборной Украины. В «Дженоа» на него по прежнему рассчитывают.

В сезоне 2023/24 Руслан провел 30 матчей за «Дженоа», забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее Малиновский рассказал, кто в сборной Украины больше всего прогрессирует.

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Руслан Малиновский Дженоа сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы отпуск Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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