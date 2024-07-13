Игрок сборной Украины не поехал на сборы вместе с клубом. Известна причина

31-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский не поехал на сборы вместе с итальянским «Дженоа».

Пресс-служба «грифонов» опубликовала заявку в официальном X (Twitter) команды, в которую украинец не попал.

Сейчас Малиновский находится в отпуске. Руслан проводит время со своей семьей.

Отпуск предоставил ему клуб, потому что украинец не успел вовремя отдохнуть из-за участия на Евро вместе со сборной Украины. В «Дженоа» на него по прежнему рассчитывают.

В сезоне 2023/24 Руслан провел 30 матчей за «Дженоа», забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее Малиновский рассказал, кто в сборной Украины больше всего прогрессирует.