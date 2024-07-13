Игрок сборной Украины не поехал на сборы вместе с клубом. Известна причина
Руслан Малиновский пока не присоединился к итальянскому «Дженоа»
31-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский не поехал на сборы вместе с итальянским «Дженоа».
Пресс-служба «грифонов» опубликовала заявку в официальном X (Twitter) команды, в которую украинец не попал.
Сейчас Малиновский находится в отпуске. Руслан проводит время со своей семьей.
Отпуск предоставил ему клуб, потому что украинец не успел вовремя отдохнуть из-за участия на Евро вместе со сборной Украины. В «Дженоа» на него по прежнему рассчитывают.
В сезоне 2023/24 Руслан провел 30 матчей за «Дженоа», забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
Ранее Малиновский рассказал, кто в сборной Украины больше всего прогрессирует.
⛰️⚽️📝🔴🔵 pic.twitter.com/azIp5JP1K7— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 12, 2024
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